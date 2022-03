Biathlon - Coupe du Monde : Le calendrier de la saison 2022-23 dévoilé

Rendez-vous en France du 15 au 18 décembre

Le programme (provisoire) de l'étape d'Annecy-Le Grand Bornand

La saison 2021-22 de Coupe du Monde de biathlon est terminée depuis dix jours, avec le triomphe de Quentin Fillon Maillet chez les hommes et de Marte Olsbu Roeiseland chez les femmes. Mais la prochaine est déjà dans toutes les têtes des biathlètes qui ont décidé de poursuivre leur carrière au-delà de cette saison olympique. Et ce mercredi, la Fédération internationale (IBU) a dévoilé le calendrier de la prochaine saison de Coupe du Monde (avec des horaires provisoires), qui débutera le mardi 29 novembre àen Finlande. Le mardi, une journée inhabituelle pour une course de Coupe du Monde de biathlon, mais nous serons alors en pleine phase de groupes de la Coupe du Monde de football au Qatar, et l’IBU a souhaité éviter au maximum l’affrontement entre les deux événements sportifs (même si la France et l’Allemagne, voire l’Ukraine si elle se qualifie en juin, seront les seuls pays du Top 10 du classement des nations du biathlon à jouer le Mondial de football).Les autres étapes de la Coupe du Monde seronten Autriche (8-11 décembre),en France (du 15 au 18 décembre, jour de la finale de la Coupe du Monde de football),en Slovénie (5-8 janvier),en Allemagne (11-15 janvier),en Italie (19-22 janvier),en République tchèque (2-5 mars),en Suède (9-12 mars) eten Norvège (16-19 mars) pour finir. Le temps fort de cette saison de biathlon sera bien sûr les championnats du monde, qui comptent pour le classement de la Coupe du Monde, et qui auront lieu àen Allemagne du 6 au 19 février 2023. Par rapport à la saison qui vient de se terminer, Östersund, qui avait remplacé Kontiolahti en novembre 2021 (la station finlandaise avait ensuite remplacé Minsk en mars), accueillera une seule étape et pas deux, Pokljuka et Nove Mesto font leur retour alors qu'Otepää disparaît.Sprint masculin à 14h10Sprint féminin à 14h15Poursuite masculine à 12h10Poursuite féminine à 14h15Mass-start masculine à 12h10Mass-start féminine à 14h15