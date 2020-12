Biathlon - Coupe du Monde (F) : La Suède des sœurs Oeberg devance la France

La Suède et la France se sont livrées un magnifique combat lors du premier relais féminin de la saison de Coupe du Monde. A Kontiolahti, les individualités scandinaves et le collectif tricolore se sont rendus coup pour coup. Au moment de franchir la ligne d'arrivée, c'est finalement Hanna Oeberg, qui restait sur deux victoires en individuel, qui a devancé Justine Braisaz-Bouchet. L'écart était alors de moins de dix secondes entre les deux nations.



Après avoir largement dominé la discipline l'an passé, la Norvège a vécu un véritable cauchemar avec la chute de Karoline Offigstad Knotten dès le premier relais. La course s'est alors rapidement résumée à un duel franco-suédois. Dès le deuxième relais, les Françaises et les Suédoises ont pris les devants. Malgré un vent changeant et des condition parfois difficiles, elles ont évité les passages sur l'anneau de pénalité. Elles étaient alors sur un pied d'égalité. Et elles ont presque fait jeu égal. Si Anaïs Chevalier-Bouchet était devant à l'issue du deuxième relais, l'entrée en piste des sœurs Oeberg a changé la donne. Elvira a d'abord remis la Suède devant avant qu'Hannah, a augmenté cette avance grâce à des tirs très rapides. Chloé Chevalier s'est employée et Justine Braisaz-Bouchet a tout donné mais ça n'a pas été suffisant. Elles ont rivalisé avec les sœurs Oeberg mais elles n'ont pas réussi à les devancer. Ces efforts ont autant permis de distancer l'Allemagne qui termine troisième et surtout la Russie, quatrième que coûté de l'énergie quand des balles de pioche ont été utilisées sur les derniers tirs couchés. Le visage des Bleues a en tout cas été très séduisant avec une deuxième place méritée, un podium rapidement assuré et le début d'une rivalité avec les meilleures biathlètes du moment. Vivement le prochain combat ! Vivement le prochain combat !



Biathlon / Coupe du Monde (F)

Relais de Kontiolahti (4x6km) - Samedi 5 décembre 2020

1- Suède (J. Skottheim, M. Brorsson, E. Oeberg, H. Oeberg) en 1h12'44''5

2- France (A. Bescond, A. Chevalier-Bouchet, C. Chevalier, J.Braisaz-Bouchet) à 9''6

3- Allemagne (V. Hinz, F. Preuss, M. Hammerschmidt, D. Herrmann) à 43''9

4- Russie (E.Pavlova, I. Kazakevich, S.Mironova, U.Kaisheva) à 2'31''3

5- Ukraine (D.Blashko, Va.Semerenko, Vi. Semerenko, O.Pidhrushina) à 2'39''9