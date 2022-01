Biathlon : Braisaz-Bouchet l'emporte devant Simon !

DUO DE CHOC sur le podium de l'Individuel italien !@biathlonantholz pic.twitter.com/WBsUdRFC5D

COUPE DU MONDE (F) / INDIVIDUEL D'ANTHOLZ-ANTERSELVA (ITALIE)

Classement final (15 km) - Vendredi 21 janvier 2022



1- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) en 42'20”6 (1 faute)



2-

Julia Simon (FRA) à 51"8 (2)



17- Chloé Chevalier (FRA) à 3'46”2 (3)

40- Paula Botet (FRA) à 5'18”3 (1)

77- Anaïs Bescond (FRA) à 8'09”5 (7)

Voilà une très bonne nouvelle à quinze jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Pékin. Les biathlètes françaises sont en forme. Deux en particulier : Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon.En l'absence de trois de leurs rivales les plus en vue depuis le début de l'hiver la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, en tête du classement général de la Coupe du monde, et des deux redoutables sœurs suédoises Hanna et Elvira Öberg, nos deux représentantes ont su tirer leur épingle du jeu. Braisaz-Bouchet signe là son premier succès de l'hiver (son troisième en Coupe du monde), tandis queSans mauvais jeu de mot, la biathlète des Saisies, qui a terminé cet individuel avec un superbe 19 sur 20 (contre 18 sur 20 pour Simon comme pour la Suédoise Mona Brorsson, troisième), a su rectifier le tir.Cet hiver, l'héroïne du jour avait en effet fait parler d'elle davantage pour ses problèmes sur le pas de tir que pour ses prouesses., en s'offrant le meilleur temps de ski. Un combo gagnant venu s'ajouter à la 17eme place deSixième de cet individuel, Marketa Davidova n'a pas tout perdu. En plus de s'inviter à une nouvelle cérémonie des fleurs,3- Mona Brorsson (SUE) à 1'37” (2)4- Clare Egan (USA) à 1'55”9 (2)5- Dorothea Wierer (ITA) à 1'58”8 (3)6- Marketa Davidova (RTC) à 2'34”8 (3)7- Dzinara Alimbekava (BLR) à 2'36”2 (3)8- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 2'52”7 (3)9- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 2'54”4 (3)10- Uliana Nigmatullina (RUS) à 2'58”9 (2)...