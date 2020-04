Biathlon : Annulation du Martin Fourcade Nordic Festival

La pandémie de coronavirus continue d'entraîner des annulations d'épreuves sportives. En biathlon, c'est le Martin Fourcade Nordic Festival qui n'aura finalement pas lieu aux dates prévues, soit les 29 et 30 août prochains. L'édition 2020 est même d'ailleurs annulée et le Français a donné rendez-vous au public en 2021. Dans un communiqué publié ce mercredi, le Tricolore indique ainsi notamment : « C'est le cœur lourd que je vous annonce l'annulation du Martin Fourcade Nordic Festival 2020. Parce que la santé de tous - athlètes, spectateurs, bénévoles - est notre priorité, et en raison des récentes décisions annoncées par le gouvernement français pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, nous ne pourrons pas nous retrouver sur le Pâquier d'Annecy les 29 et 30 août 2020. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en 2021 pour nous retrouver autour de ce sport que nous aimons tant, et célébrer les meilleurs fondeurs et biathlètes au monde. »