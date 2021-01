Biathlon – Allemagne : Schempp range sa carabine

Il fait partie de cette génération de biathlètes qui sont parvenus à récolter quelques lauriers malgré la présence des ogres Martin Fourcade, Ole Einar Bjoerndalen et Johannes Boe. Simon Schempp, âgé de 32 ans, a décidé de ranger sa carabine. Le biathlète allemand a annoncé qu’il prenait sa retraite ce jeudi, via un long message publié sur les réseaux sociaux. « Pendant 20 ans, vous m'avez appris que le travail acharné, l'ambition, la volonté et la passion sont payants. J'ai toujours donné 100% pour ce sport et j'ai toujours voulu répondre à mes propres exigences. Des dizaines de milliers de kilomètres d'entraînement, d'innombrables litres de sueur et de nombreuses difficultés sont derrière moi. Cela a payé. Ce fut un voyage incroyablement intense, exigeant, instructif, mais surtout merveilleux et réussi. Grâce à vous, cher biathlon, j'ai pu célébrer de belles réussites qui restent toujours dans ma tête et surtout dans mon cœur ! Depuis quelque temps, cependant, j'ai le sentiment que mon corps n'est plus totalement résilient, et malheureusement ma volonté irrépressible ne pourrait pas changer cet état. Au final je n'ai pas pu être le biathlète que j'ai été pendant longtemps, ni en compétition ni à l'entraînement. Je ne peux pas et je n'ignorerai plus ce signal. Le moment est donc venu de mettre fin à ma carrière active de biathlète ! Bien sûr, c'était la décision la plus difficile de ma carrière, mais cela me fait du bien. Je voudrais maintenant profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui m'ont tant soutenu dans cette voie. »

31 victoires en Coupe du Monde pour Schempp

Simon Schempp a débuté sa carrière en Coupe du Monde à la fin de la saison 2008-09. Il a remporté 26 courses de Coupe du Monde en individuel, deux en relais et trois en relais mixte. Il a également été sacré champion du monde du relais mixte en 2010 et 2017, du relais en 2015 et de la mass-start en 2017. Schempp a aussi participé à trois Jeux Olympiques, remportant la médaille d’argent de la mass-start (derrière Martin Fourcade) et la médaille de bronze du relais à Pyeongchang en 2018, et la médaille d’argent du relais en 2014 à Sotchi. Cette saison, il n’a disputé que deux courses, à Oberhof, terminant 58eme du sprint et 45eme de la poursuite.