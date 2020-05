beIN SPORTS, un collectif solidaire : Vente aux Enchères Solidaire au profit de "Tous unis contre le virus"

Pour soutenir le personnel soignant, la recherche et les personnes vulnérables, et contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid 19, la chaîne beIN SPORTS France, ses équipes et ses personnalités, portées par les valeurs du sport, la solidarité, le collectif et l’esprit d’équipe, se sont mobilisées pour rassembler des lots d’exception et proposer des expériences inédites dans le cadre d’une grande vente aux enchères solidaire.

Maillots des plus grands joueurs et joueuses, raquettes collectors, rencontres exclusives dans les coulisses des retransmissions sportives, introduction aux commentaires sportifs aux côtés des plus grands consultants ou encore sessions de sport dispensées par de véritables champions, cette vente aux enchères solidaire rassemble de prestigieux lots. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’alliance « Tous unis contre le virus » qui réunit l’AP-HP, la Fondation de France et l’Institut Pasteur.

Découvrez dès aujourd'hui et jusqu’au dimanche 17 mai (clôture à partir de 19h) l’ensemble des lots sur le site DROUOT ONLINE : https://www.drouotonline.com/beinsportssolidaire



A propos de l’alliance « Tous unis contre le virus »

Au sein d’une alliance « Tous unis contre le virus », l’AP-HP, la Fondation de France et l’Institut Pasteur ont décidé d’unir leur force et de mobiliser tout leur réseau. Face à l’ampleur des besoins, un appel à la solidarité est lancé pour soutenir les soignants, les chercheurs et aider les personnes les plus vulnérables. Les dons collectés seront destinés à venir en aide aux personnels soignants, en milieu hospitalier ou non, à financer des projets de recherche ainsi qu’à soutenir des acteurs de terrain et des associations qui œuvrent auprès des plus vulnérables.

En savoir plus sur www.fondationdefrance.org