Amélie Oudéa-Castera va mettre en place des mesures pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport

Depuis quelques mois, Amélie Oudea-Castera est de plus en plus dans la lumière. La ministre des Sports est en première ligne médiatique depuis le début de l'éviction de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération Française de Football. Désormais, elle a indiqué une nouvelle réforme qui pourrait permettre de filtrer et d'avoir à l'oeil les grandes instances du sport sur le point de vue de l'éthique.

Un comité pour renforcer l'éthique et la vie démocratique sportive mis en place

Dans une tribune accordée au Monde, la ministre des Sports a expliqué son projet.

"J'ai pris la décision de mettre en place un comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport, qui sera installé prochainement et sera composé de personnalités qualifiées incontestables, venant de tous horizons, dont l'expérience et la complémentarité des regards permettront d'avoir le recul nécessaire et l'ambition de réforme dont nous avons besoin. Il y aura des propositions autour de trois axes : une gouvernance du sport plus éthique, plus démocratique et plus protectrice des pratiquantes et des pratiquants". Dans les informations publiées par Le Monde et relayées par L'Equipe, il est indiqué que ce comité sera mis en place dès ls prochains jours.