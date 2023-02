L’Arcom, en partenariat avec le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi qu’avec le soutien du ministère chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes de la Diversité et de l'Égalité des chances, du CNOSF et du CPSF, a reconduit l’opération « Sport féminin toujours » qui s'est tendu du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2023. L'occasion pour beIN SPORTS de confirmer son engagement dans cette belle opération, à l'image de l'émission beIN Center ce dimanche qui a reçu Marie-Sophie Obama. Ancienne basketteuse professionnelle, elle est présidente déléguée du club professionnel Lyon ASVEL Féminin. Vanessa Le Moigne a pu retracer avec elle son inspirant parcours.

L'équipe de beIN Center est ensuite partie à la rencontre de Koumba Larroque. A 24 ans, la native d'Arpajon n'a pas abandonné l'idée de devenir la première championne olympique en lutte. Ses doutes, ses espoirs olympiques... vous saurez tout sur cette championne.