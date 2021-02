Gabin Villière confirmé après l’Autumn Nations Cup



Fabien Galthié : « On va dire que c’est d’abord Gabin Villière qui est venu chercher sa sélection plus que nous qui lui avons donné. Il a su répondre présent cet automne, notamment sur les deux matchs auxquels il a participé face à l’Italie et l’Angleterre. Il a été performant à ce moment-là et il est performant depuis un certain temps en club. C’est plutôt lui qui est venu chercher son maillot. »



Les éléments ayant permis de faire un choix en troisième ligne



F.G. : « Charles Ollivon, Grégory Alldritt et Dylan Cretin occuperont les postes de titulaire. Anthony Jelonch est finisseur alors que Cameron Woki fait partie du groupe France mais n’est pas sur la feuille de match. Il y a beaucoup de qualités chez ses joueurs-là. Ils ont été performants depuis le début, que ce soit le capitaine Charles Ollivon depuis le premier match face à l’Angleterre, Grégory Alldritt bien sûr et Dylan Cretin qui est régulièrement entré en jeu avec cette équipe depuis le début de l’aventure. Anthony Jelonch et Cameron Woki ont su répondre présent face à l’Italie et l’Angleterre. A partir de là, il fallait prendre une décision. Ce sont les meilleurs qui joue, tout simplement. La sélection est assez simple dans une grande émulation. Il y a beaucoup de compétition en interne pour prendre le poste. Ce sont les trois meilleurs qui jouent avec la recherche de l’équilibre et de l’expérience collective que nous sommes en train de construire. »



Teddy Thomas préféré à Damian Penaud sur l’aile



F.G. : « Teddy Thomas a été très performant avec nous sur les matchs auxquels il a pu participer. Il apporte ce qu’on attend de lui, ses qualités de vitesse, de finisseur, de marqueur. Il est aussi capable de défendre intelligemment, de porter le ballon à l’intérieur du jeu comme on le demande, de dézoner, d’enchaîner les courses à très haute intensité. Damian Penaud revient, il a joué un seul match avec nous en Ecosse. Il revient avec toutes les qualités qu’on lui connaît, c’est un joueur de très haut niveau qui postule à une place de titulaire, il est sur la feuille de match. C’est difficile de rentrer dans l’équipe, il y a beaucoup d’émulation et les joueurs en place sont très présents. L’émulation fait que Damien fait son retour dans les 23. »



Matthieu Jalibert titulaire en numéro 10 en remplacement de Romain Ntamack



F.G. : « Matthieu Jalibert est avec nous depuis le début de l’aventure. Il a eu l’occasion de jouer le premier Tournoi, de jouer la compétition de l’automne et participe depuis le début à tous les rassemblements. Il est prêt, il est comme cette équipe, il a pris un an, soit beaucoup d’expérience individuelle en club et en sélection mais également beaucoup d’expérience collective avec tous les entraînements qu’il arrive à enchaîner avec nous. C’est un joueur qui, comme toute l’équipe, monte en puissance et trouve sa place dans l’organisation. Il apporte également son talent à l’organisation. »



Quel rôle pour Romain Taofifenua, rare trentenaire dans le groupe ?



F.G. : « Cette équipe est composée de beaucoup de caractères très différents, de joueurs d’origines très différentes. C’est ce qui fait la richesse de ce groupe. Il y a la possibilité de vivre avec des points forts et Romain en a. C’est un colosse, un joueur qui a une dimension physique hors norme, qui est prêt, affuté. Il a aussi beaucoup d’aisance technique, c’est un joueur qui se déplace facilement, qui est très adroit et qui est un véritable meneur de jeu sur la ligne de front, capable de faire des passes, de prendre des décisions. C’est un joueur qui, avec son expérience, prend toute sa place, sa dimension dans notre rugby mais aussi dans la vie de l’équipe. Il a un côté leader. »