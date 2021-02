Le cas positif détecté mercredi au sein des joueurs du XV de France aura été celui de trop ! Avec désormais un total de douze cas de coronavirus chez les joueurs et quatre au sein de l'encadrement, Marcoussis s'est transformé en cluster, et le Comité des 6 Nations a décidé, sans grande surprise, de reporter le match entre les Bleus et l'Ecosse, prévu dimanche à 16h00 au Stade de France. L'information, révélée par France Télévisions, diffuseur de la rencontre, a été confirmée peu après par le Comité. Mercredi, ce dernier avait pourtant affirmé que le match, comptant pour la troisième journée, aurait bien lieu. Mais le nouveau cas détecté après un test PCR effectué le même jour a tout changé. D'autant que les joueurs venaient d'effectuer un entraînement collectif, et étaient donc tous considérés comme cas contacts.





Quelle date pour France - Ecosse ?





Resté désormais à trouver une nouvelle date pour ce match, sachant que les Ecossais ne souhaitaient pas jouer la semaine prochaine car leurs internationaux évoluant en Angleterre ne sont pas libérables. Le deuxième et le troisième week-end de mars sont ensuite réservés aux deux dernières journées du Tournoi, avec, pour ce qui concerne l'équipe de France, un déplacement en Angleterre et la réception du pays de Galles. En attendant de trouver une date, le XV du Poireau ou le XV de la Rose, qui s'affrontent samedi à Cardiff, aura l'occasion de passer devant la France au classement de ce Tournoi 2021 en cas de victoire. Un Tournoi qui avait si bien commencé pour les Bleus, avec deux victoires en deux matchs, mais qui vient de prendre un tournant polémique, avec ces seize cas de coronavirus, la suspicion régnant autour du sélectionneur Fabien Galthié, qui aurait brisé la bulle sanitaire, et l'enquête demandée par le ministère des Sports pour établir d'éventuelles défaillances dans le protocole sanitaire. Et si le Tournoi se terminait en octobre, comme l'an dernier ? Une année a passé, mais on a une terrible impression de "déjà vu"...



TOURNOI DES 6 NATIONS



Classement

1- France 9 points

2- Pays de Galles 9

3- Angleterre 6

4- Ecosse 5

5- Irlande 2

6- Italie 0



3eme journée

Samedi 27 février 2021

15h15 : Italie – Irlande

17h45 : Pays de Galles – Angleterre



Reporté : France – Ecosse