XV de France : Un procès empêche Haouas de rejoindre les Bleus

Le XV de France prépare son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations, dimanche prochain au Stade de France contre l’Italie. Pour ce faire, Fabien Galthié a complété son groupe en convoquant quatorze joueurs parmi lesquels ne figure pas Mohamed Haouas, pourtant convoqué pour le début de la préparation à Aubagne le 23 janvier. Il a ensuite été mis à la disposition de son club, Montpellier, avec qui il a joué samedi lors de la victoire (29-23) acquise sur la pelouse du Stade Rochelais. Une absence qui peut interroger mais celle-ci était programmée depuis déjà plusieurs semaines. Le pilier cadre tricolore aux 12 sélections a rendez-vous avec la justice vendredi, à deux jours du match contre l’Italie. Il est, en effet, convoqué par le Tribunal de Montpellier dans le cadre d’une affaire de cambriolage de bureaux de tabac datant de 2014. Haouas avait alors 19 ans et sa carrière professionnelle n’avait pas encore débuté.

L’audience renvoyée plusieurs fois

Un épisode tumultueux raconté à l’époque par le président du MHR, Mohed Altrad, à Midi Olympique. « Momo sortait d'un quartier difficile, Le Petit Bard, où le taux de chômage flirte avec 80 % ! Nous nous sommes rendus à la maison d'arrêt (après les faits) pour négocier sa libération avec le directeur de prison et les forces de police. Momo a emménagé au centre de formation et devait pointer au commissariat toutes les semaines. Mais il n'allait pas pointer ! De nouveau, nous sommes revenus à la police pour nous excuser et puis tout s'est calmé. » L’affaire traine depuis plusieurs mois en raison des nombreux renvois du procès, initialement prévu le 29 janvier 2021 et repoussé au 28 mai, au 24 septembre puis au 7 janvier. Un regret pour le joueur qui veut voir ce dossier se fermer au plus vite, comme l’affirmait son avocat, Maitre Gallix, pour L’Équipe ces derniers mois.