XV de France : Mohamed Haouas convoqué mercredi devant la commission de discipline

C’est l’une des mauvaises nouvelles du week-end pour le XV de France. Outre le forfait pour la fin du Tournoi des Six Nations 2023 d’Anthony Jelonch, Mohamed Houas s’est fait expulser contre l’Ecosse. Un carton rouge reçu après un violent coup de tête adressé au demi de mêlée Ben White dans un ruck. Le pilier de Montpellier sera entendu ce mercredi par la commission de discipline du Tournoi des Six Nations 2023. Il pourrait purger plusieurs matchs de suspension et donc manquer la dernière rencontre face au Pays de Galles.

"Je n’ai qu’une envie, c’est l’encourager, le protéger et l’aider"

Interrogé sur le carton rouge de son joueur (son deuxième contre le XV du Chardon), Fabien Galthié n’a pas voulu enfoncer son protégé. "C’est un fait de jeu, une sanction qu’on ne conteste pas. Je n’ai qu’une envie, c’est l’encourager, le protéger et l’aider. Il fait partie de l’équipe, de cette équipe de France qui menait 19-0 face à l’Ecosse et a remporté le match avec un bonus offensif” indique t-il à nos confrères de Rugbyrama.