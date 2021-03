XV de France : Les réactions de Galthié, Ollivon et Fickou

Essai sublime de Damian Penaud ! Le XV de France prend désormais le large et mène de 8 points suite au premier échec ce soir de Romain Ntamack (18-10) !

▶ Suivez le match en direct :





Fabien Galthié (sélectionneur) :



Héros face au pays de Galles, Brice Dulin joue à nouveau le rôle de sauveur et relance les Bleus dans cette rencontre ! Le XV de France mène 13-10 cinq minutes avant la pause !



▶ Suivez le match en direct :



Charles Ollivon (capitaine) :

Gaël Fickou (ailier et homme du match) :

« On peut retenir de ce Tournoi qu’il n’y a pas un seul match facile. Même si à un moment on a senti qu’on ne pourrait pas aller chercher l’écart et le nombre d’essais, on a quand même eu plusieurs fois la possibilité de gagner ce match. Avec la fatigue, on manque parfois de lucidité. Ça fait partie aussi de la réalité. Bravo à l’Ecosse. »« C’est une grosse déception. On a beaucoup donné pendant ces neuf semaines. C’est une déception pour tous les gens qui nous ont soutenus, ce n’est pas simple ce soir. On va continuer à travailler. On sait d’où on vient et on va repartir au boulot. Ce Tournoi va nous faire grandir, ça va rajouter du vécu collectif. Il va falloir qu’on s’appuie sur ça, on prend de l’expérience. Mais ce soir, c’est une déception. »« Il y a eu des bonnes choses ce soir, il ne faut pas tout jeter, tout remettre en question. On a couru après ce titre, mais on a peut-être mélangé certains domaines. On a voulu marquer trop rapidement, on ne finissait pas les actions. Eux, ils ont fait 50 temps de jeu, j’abuse mais c’est un peu ça. Nous, on était pressés, on voulait courir après le score, marquer ces 21 points, et au final c’est eux qui gagnent, c’est assez frustrant. »Propos recueillis au micro de France Télévisions