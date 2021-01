XV de France : Le demi de mêlée Léo Coly appelé comme partenaire d'entraînement

💬Léo COLY avec les Bleus...

Une autre bonne nouvelle en ce début d'année ! Notre jeune demi de mêlée Léo COLY est invité à Nice du 24 au 28 Janvier par le staff du #XVdeFrance à participer à la préparation du match contre l'Italie....



Coly rejoint Dupont, Serin et Couilloud

Si Fabien Galthié a dévoilé sa liste de 37 joueurs, ils seront bien 42 à rallier Nice pour un stage de préparation. En effet, dans le cadre du « partenariat de performance » noué par la Ligue Nationale de rugby et la Fédération Française de rugby, le staff du XV de France a la possibilité de sélectionner 37 joueurs pour préparer les matchs du Tournoi des 6 Nations. Or, face à la volonté de Fabien Galthié de disposer de 42 joueurs, il a été décidé de permettre à cinq « partenaires d’entraînement » de venir s’ajouter à ce groupe. Seule condition imposée par la LNR dans ce dispositif, ces cinq joueurs additionnels ne doivent provenir que de clubs n’ayant pas plus d’un joueur sélectionné parmi les 37. Une clause qui impose donc à Fabien Galthié de faire preuve de créativité.Pour cela, l’entraîneur du XV de France n’a pas hésité à aller piocher dans le vivier de jeunes joueurs évoluant en Pro D2. A l’image de la sélection du troisième-ligne d’Oyonnax Sacha Zegueur à l’automne dernier, c’est un champion du monde chez les moins de 20 ans en 2019 qui est le premier « partenaire d’entraînement » du XV de France en vue du stage de préparation préalable à la rencontre en Italie, comptant pour la première journée du Tournoi des 6 Nations. En effet, Mont-de-Marsan a pris de vitesse le staff tricolore en annonçant par l’intermédiaire d’un communiqué que son jeune demi de mêlée Léo Coly, âgé de 21 ans, faisait partie des cinq heureux élus qui pourront partager les séances d’entraînement des internationaux tricolores. « Une belle occasion pour notre jeune montois de s'entrainer avec l'excellence du rugby français », se réjouit le Stade Montois dans son communiqué. Léo Coly complètera le contingent au poste de numéro 9 composé d’Antoine Dupont, Baptiste Serin et Baptiste Couilloud.