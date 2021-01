XV de France : Le cinquième partenaire d'entraînement est Antoine Hastoy

🇫🇷 Antoine Hastoy prend la direction de Nice dès ce soir pour rejoindre le XV de France en qualité de partenaire d’entraînement !

Profite bien de cette expérience ! Il rejoindra le club en fin de semaine.@FranceRugby pic.twitter.com/BZWWj84iXd



— SectionPaloise (@SectionPaloise) January 24, 2021

Hastoy observé par Galthié depuis des mois

Si Fabien Galthié a dû remodeler sa liste de 37, l’entraîneur du XV de France a finalisé celle des « partenaires d’entraînement » de ses troupes. Dans le cadre du « partenariat de performance » liant la Ligue Nationale de rugby (LNR) et la Fédération Française de rugby (FFR), le staff du XV de France peut sélectionner cinq joueurs supplémentaires, venant de clubs n’ayant pas plus d’un de ses membres dans la liste de 37 sélectionnés. Si cette liste complémentaire n’a pas fait l’objet d’une communication officielle de la part de la FFR, les clubs n’ont pas manqué de confirmer la mise à disposition de leurs joueurs. Après le Montois Léo Coly, le Columérin Waël Ponpon mais également le Clermontois Alexandre Fischer et l’Agenais Nathan Decron, le cinquième nom a été confirmé ce dimanche par la Section Paloise.En effet, quelques heures après sa défaite à domicile face à Brive dans le cadre de la 19eme journée du Top 14, le club béarnais a confirmé qu’Antoine Hastoy allait très rapidement prendre la direction de Nice. Le demi d’ouverture de la Section, âgé de 23 ans, est bien le cinquième « partenaire d’entraînement » du XV de France à l’occasion du stage de préparation en vue du premier match du Tournoi des 6 Nations en Italie, qui démarre ce lundi et se déroulera jusqu’au 5 février prochain sur la Côte d’Azur. Une présence à Nice qui durera quelques jours, la Section Paloise ayant confirmé le retour de son jeune demi d’ouverture « en fin de semaine » prochaine. Une sélection qui n’est toutefois pas une surprise puisque Fabien Galthié a déjà repéré Antoine Hastoy, qu’il a présenté comme « un très bon numéro 10 qui est en train de mûrir très vite et de faire de bons matchs » à l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ en septembre dernier. Une participation au regroupement des Bleus qui pourrait donc ne pas être la dernière pour le natif de Bayonne.