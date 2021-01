XV de France : La victoire, seul véritable objectif pour Fabien Galthié

🏆 Début d'un nouveau chapitre !

Voici le groupe des 37 joueurs convoqués pour le Tournoi des @SixNationsRugby 2021 !



📅 Les Tricolores se retrouveront le 24 janvier pour préparer le premier match contre l'Italie - @Federugby le 6 février !#NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/KTzov7LRuj



— France Rugby (@FranceRugby) January 11, 2021

L'Autumn Nations Cup, une frustration à oublier

Pour Fabien Galthié, en vue du prochain Tournoi des 6 Nations, il n'y a pas d'autres choix que de gagner. « Notre objectif est de gagner des matchs et des titres. C'est un objectif immédiat et permanent, a avoué l'entraîneur du XV de France lors d'une conférence de presse ce mercredi, tout en soulignant la grande motivation du staff et des joueurs. À chaque rendez-vous, nous avons le même objectif : gagner le match qui nous est proposé, puis gagner la série de matchs qui nous attend. » Néanmoins, la sélection tricolore garde les pieds sur terre face à leur calendrier. Un programme qui reste « agréable » selon Fabien Galthié. Surtout que le XV de France compte quelques absents. L'ancien demi de mêlée international a tout de même confiance en son effectif qui « tient la route et qui a du vécu ». De plus, la situation est bien moins compliquée que celle rencontrée lors de l'Autumn Nations Cup durant laquelle « il a fallu changer toute une équipe ».Qualifié pour la finale face à l'Angleterre, le XV de France s'est incliné lors de la prolongation sur la pelouse de Twickenham. Une défaite qui ne semble pas encore avoir été digérée. « Il y a toujours un peu de frustration », avoue Fabien Galthié. Il affirme que la seule solution n'est autre que d'accepter : « On doit aussi apprendre de notre parcours, grandir, mieux comprendre ce qui a marché et surtout ce qui n'a pas marché ». L'équipe a l'occasion de se rattraper avec ce Tournoi des 6 Nations même s'il y a « encore beaucoup de choses à apprendre ». Malgré tout, l'entraîneur national ne souhaite aucune prise de tête : « Ce qui est important, c'est de vivre le moment présent, d'être ensemble ». Le XV de France a donc rendez-vous le 6 février pour son premier match du Tournoi, face à l'Italie. La France affrontera ensuite l'Irlande le 14 février, l'Ecosse le 28 février, l'Angleterre le 13 mars, et enfin le pays de Galles le 20 mars, à l'occasion de la dernière journée de cette édition 2021.