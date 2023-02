XV de France : la France première nation mondiale d'ici la fin de semaine ?

Samedi à partir de 15h15, le monde du rugby va avoir les yeux rivés sur le choc entre l'Irlande et la France. Match comptant pour la deuxième journée du VI Nations, il va mettre aux prises deux équipes victorieuses lors de la première journée. Les Irlandais l'ont emporté face au Pays de Galles (10-34), alors que les Français ont gagné face à l'Italie (24-29). Mais surtout, cette rencontre va opposer la première nation mondiale au classement World Rugby (Irlande) à la deuxième nation mondiale (France). Et les joueurs de Fabien Galthié peuvent passer à la première place dès samedi.

Les Bleus premiers au classement mondial samedi ?

Pour cela, la donne est assez simple en vue d'accéder au trône du classement World Rugby. Car les tenants du titre en VI Nations ne doivent pas perdre face au XV du Trèfle. Un match nul ou une victoire assurerait la première place du classement à la France, forte de 14 succès consécutifs actuellement. Il faut noter que selon les scores, la France pourrait obtenir une avance considérable sur l'Irlande au classement World Rugby. Si les Bleus viennent à gagner 12 à 28, ils prendraient 2.05 points (92.06). Cela reléguerait la Nouvelle-Zélande à un peu plus de 3 points et ferait tomber l'Irlande à la quatrième place, derrière l'Afrique du Sud. La France aura donc une double mission en Irlande samedi, avec l'objectif de la victoire pour le classement du VI Nations et de la première place du classement World Rugby.

Il n'y a plus qu'à attendre le lancement de ce feu d'artifice promis entre les deux équipes samedi après-midi.