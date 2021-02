XV de France : Joueurs et encadrement de nouveau testés négatif au coronavirus

Mise à jour sur la situation sanitaire du #XVdeFrance.

Suite aux tests RT-PCR réalisés hier, mardi 23 février, aucun nouveau cas positif à la Covid-19 n’a été identifié. Des tests continueront d'être réalisés quotidiennement jusqu’à la rencontre France-Écosse ce dimanche.



— France Rugby (@FranceRugby) February 24, 2021

Deuxième bonne nouvelle en deux jours pour le XV de France. En effet, ce mercredi matin, via son compte Twitter officiel, la Fédération française de rugby a effectué une nouvelle mise à jour de la situation sanitaire du groupe France. Dans son communiqué, toujours aussi succinct, la FFR indique ainsi : « Suite aux tests RT-PCR réalisés hier, mardi 23 février, aucun nouveau cas positif à la Covid-19 n'a été identifié. Des tests continueront d'être réalisés quotidiennement jusqu'à la rencontre France-Écosse ce dimanche. » Comme le souligne également l'instance : « Aucun nouveau cas n'est identifié depuis 48 heures. » Comme pour ce mardi, aucun autre joueur et membre du staff technique du groupe des Bleus n'ont donc été testés positifs au nouveau coronavirus. Deux nouvelles similaires qui dénotent complètement avec celles des jours précédents. Par conséquent, la rencontre prévue ce dimanche à 16h00 contre l'Écosse et comptant pour la troisième journée du Tournoi des Six Nations devrait ainsi bel et bien être maintenue à cette date. Un temps, un report d'une semaine avait, en effet, été envisagé. Un report que les Écossais ne voulaient, eux, absolument pas envisager, dans la mesure où, la semaine prochaine, les sélectionnés locaux sont censés rejoindre leurs clubs respectifs.Plus d'informations à venir...