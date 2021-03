XV de France : Jalibert reconduit, Thomas et Vakatawa de retour, Cazeaux pour remplacer Le Roux ?

Mathieu Jalibert, Teddy Thomas, Cyril Cazeaux et Virimi Vakatawa au coup d'envoi contre l'Angleterre ? Pour le crunch de samedi (17h45) face au XV de la Rose à Twickenham pour le compte de la 4eme journée du Tournoi des 6 Nations - match qui marquera le retour sur les terrains des Bleus après le couac de la bulle sanitaire percée, de l'affaire des gaufre de Rome et des 17 cas positifs au Covid-19 au sein du groupe - Fabien Galthié devrait reconduire Jalibert à l'ouverture. En dépit du retour de Romain Ntamack, remis de sa fracture à la mâchoire, l'ouvreur de Bordeaux-Bègles, qui annoncera sa composition jeudi midi, devrait en effet continuer de bénéficier de la confiance du sélectionneur français, en charnière aux côtés de l'inamovible Antoine Dupont. Gabin Villière, auteur d'une entame de Tournoi tonitruante pour ses grands débuts avec le XV de France, aurait probablement été maintenu lui aussi s'il n'avait pas dû renoncer pour une blessure à une main.

La surprise Cazeaux ? Vakatawa de retour comme titulaire ?

L'ailier toulonnais, qui sera absent six semaines, devrait être logiquement remplacé par Teddy Thomas. Le joueur du Racing 92 annoncé au RCT la saison prochaine retrouverait ainsi sa place dans l'équipe de départ après avoir été remplaçant à Dublin contre l'Irlande, Galthié lui ayant préféré Villière. Egalement forfait, le deuxième ligne Bernard Le Roux, quant à lui, devrait être remplacé aux côtés de Paul Willemse par Cyril Cazeaux, principale surprise de cette composition. Le joueur de l'UBB qui avait honoré sa première cape contre l'Italie en novembre dernier est en balance avec le Toulonnais Romain Taofifenua pour épauler Willemse. Cazeaux devrait finalement avoir les faveurs de Galthié. Autre absent dimanche face à l'Angleterre, Arthur Vincent cèdera sa place au centre à l'habituel titulaire Virimi Vakatawa, de retour ce week-end avec le Racing contre Toulon après six semaines d'absence.



Le XV de départ probable de l'équipe de France face à l'Angleterre samedi

Dulin - Thomas, Vakatawa, Fickou, Penaud - (o) Jalibert, (m) Dupont – Ollivon (cap), Alldritt, Cretin - Willemse, Cazeaux - Haouas, Marchand, Baille