Finalement, Camille Chat ne pourra pas tenir sa place. Touché aux adducteurs contre le pays de Galles et incertain toute la semaine, le Francilien a dû déclarer pour la rencontre comptant pour la 4eme journée du Tournoi des 6 Nations. En Ecosse, à Murrayfield, le talonneur français a eu une alerte lors de l'entraînement et a difficilement quitter le terrain, bien aidé par Karim Ghezal, l'entraîneur adjoint spécialiste de la touche, et Philippe Turblin, le médecin du XV de France.Forfait de dernière minute donc, le talonneur du Racing 92 est remplacé par le Toulousain Peato Mauvaka, réserviste jusque-là, sur la feuille de match.