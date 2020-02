XV de France : Alldritt, Cros, Taofifenua... Les réactions après l'Italie

« Ce serait prétentieux de ne pas être satisfait »



🇫🇷🇮🇹 Un vestiaire rempli de sourires après 9 points pris sur 10 possibles en 2 matchs 😊#FRAITA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/fKUqHKaNR1

— France Rugby (@FranceRugby) February 9, 2020

« Je suis très satisfait d'avoir les deux victoires, il reste beaucoup, beaucoup de travail à faire, on a deux semaines pour préparer le prochain match. Ça va être un match crucial. Le staff nous laisse trois jours, on va pouvoir souffler, le boulot est fait, mais après, il va falloir bosser de nouveau. On l'a vu encore sur ce match, c'est une équipe d'Italie qui est venue avec beaucoup d'intention, qui lâche rien, mais il y a eu beaucoup de déchet, on leur a donné trop de points sur ce match. »« On a mis beaucoup d'engagement aujourd'hui (dimanche). On a manqué un peu de lucidité lors de la seconde période. On a pris des essais que l'on aurait pas dû prendre, cela fait partie aussi de l'apprentissage. Il faut continuer. On a gagné donc c'est le principal. On a pris le bonus, c'était notre objectif. Il faut juste régler ces petits détails. Les objectifs défensifs n'ont pas été remplis, il faut se remettre en question. Mais on est positifs sur d'autres choses. Fabien (Galthié) nous apprend à être des compétiteurs et on se met ça aussi en tête. On a envie que cela soit toujours mieux. On s'entraîne dur, ça paye. »« On n'a pas paniqué mais on a enchaîné deux-trois erreurs consécutives qui nous ont fait baisser de rythme et donner un peu de confiance à cette équipe italienne qui n'a rien lâché et nous a proposé un gros combat. On s'est compliqué la tâche. (...) On va avoir un peu de repos pour préparer ce match. A nous d'en profiter pour gommer les erreurs commises ce soir. On est tous conscient qu'on n'a pas réalisé le match parfait et qu'il faut qu'on progresse si on veut espérer un résultat positif contre le pays de Galles »« On s’est parlé, on ne peut pas se satisfaire de ça. On est content de la victoire et du point de bonus, mais on n’a pas envie de s’arrêter là. Il va vite falloir se reconcentrer. On va profiter des jours de repos qui arrivent pour bien se régénérer et arriver en forme pour le pays de Galles. Il faut qu’on progresse à l’entraînement avec les coachs pour ne pas avoir ces trous d’air. »« Même si tout n'a pas été parfait, il faut retenir le positif et cette victoire contre l'Italie. Ce serait prétentieux de ne pas être satisfait après une victoire, quel que soit l'adversaire. Ce n'est pas parfait, sinon on aurait pris dix points sur dix possibles. Mais neuf points sur dix, c'est quand même très satisfaisant. On n'est pas en mesure de dire : "On va aller gagner ce Tournoi.'' (...) Ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on est en train de créer une belle bande potes. Il a souvent été dit qu'on pouvait s'ennuyer à Marcoussis mais c'est tout le contraire qui se passe. On est content de s'entraîner ensemble, contents de partager des moments en dehors du terrain. »« Il faut regarder le positif. On est qu'au deuxième match mais on est une équipe en construction. On est vraiment bien encadrés, que cela soit par le collectif, le staff, c'est génial et ça enlève toutes les appréhensions. Chanter la Marseillaise avec tout le monde, c'était du bonheur. Mais j'ai essayé de rester concentré pour ne pas perdre trop d'énergie. »Sources : L'Equipe, France.tv Sport, RMC Sport