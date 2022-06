Un Tournoi U20 cet été en Italie pour les Bleuets

Les Bleuets à Vérone

Alors qu’elle s’était déroulée chaque année entre 2008 et 2019, avec notamment deux victoires de l’équipe de France lors des deux dernières éditions, la Coupe du Monde U20 de rugby a été annulée en 2020, 2021 et 2022 en raison de la pandémie de coronavirus et ne reviendra qu’en 2023, dans un pays qui n’a pas encore été dévoilé. Afin de pallier ce manque de compétitions intercontinentales,, avec les 6 nations, bien sûr, mais aussi l’Afrique du Sud et la Géorgie. Les huit équipes ont été réparties dans deux poules de quatre (France, Irlande, Angleterre et Afrique du Sud d’un côté, Ecosse, Pays de Galles, Italie et Géorgie de l’autre). Le tournoi se déroulera sous la forme de trois journées de phase de poules, avant une dernière journée consacrée aux matchs de classement.« Les compétitions des moins de 20 ans se sont avérés être une bonne voie pour les jeunes talents de nos fédérations de s’épanouir, acquérir une expérience internationale et se préparer au rugby international. Avant le retour du Championnat du monde de rugby des moins de 20 ans et le Trophée des moins de 20 ans, l’année prochaine, nous sommes ravis de soutenir nos fédérations et Six Nations Rugby dans l’organisation de la Summer Series des moins de 20 ans, une opportunité fantastique pour les joueurs de rugby prometteurs de jouer au plus haut niveau », s'est réjoui Bill Beaumont, le président de World Rugby.: le 24 juin contre l’Irlande, le 26 juin contre l’Angleterre et le 5 juillet contre l’Afrique du Sud, avant le match de classement (1A contre 1B, 2A contre 2B…) le 12 juillet à Trévise.