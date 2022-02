Tournoi des 6 Nations - XV de France : Villière va manquer le déplacement en Ecosse

Fabien Galthié devra composer sans Gabin Villière en Ecosse. En effet, l'ailier de Toulon et du XV de France a été touché au visage samedi dernier lors de la victoire des Bleus contre l'Irlande (30-24), un match comptant pour la 2eme journée du Tournoi des 6 Nations. Au Stade de France, à l'issue de la rencontre, l'état de santé du natif de Vire (Calvados) inquiétait déjà le staff français. Or, d'après RMC Sport, celui qui s'est offert un triplé contre l'Italie (37-10) souffrirait d'une fracture du sinus, ce qui va l'obliger à s'éloigner des terrains momentanément. Alors que Villière doit désormais consulter un spécialiste pour voir comment gérer cette blessure, son absence est pour le moment estimée entre deux et trois semaines. De ce fait, l'ailier devrait être absent à Murrayfield le 26 février contre l'Ecosse, lors de la 3eme journée du Tournoi des 6 Nations, mais pourrait faire son retour pour défier le pays de Galles, le 11 mars au Millennium Stadium de Cardiff. Son absence est forcément un coup dur pour Galthié et son staff, l'intéressé étant l'un des meilleurs français lors des deux premières rencontres.

Qui pour remplacer Villière ?

Samedi dernier, contre l'Irlande, il avait été omniprésent sur la pelouse du Stade de France, avec notamment une belle activité défensive. Désormais, reste à savoir qui le remplacera à Edimbourg et fera la paire avec Damian Penaud, l'autre ailier des Bleus. A ce poste, les prétendants ne manquent pas. A commencer par Gaël Fickou, qui pourrait replacé à l'aile et donc libérer une place au centre, ou encore Virimi Vakatawa, qui s'est déjà illustré dans ce rôle là. L'évolution de la blessure de Jonathan Danty, touché contre l'Italie à la cheville gauche, pourrait influer sur ce choix. Parmi les spécialistes récemment appelés par le sélectionneur français, on retrouve Matthis Lebel et Donovan Taofifenua, mais leur inexpérience du niveau international devrait être un frein pour eux. Blessé depuis fin janvier, Teddy Thomas est également un candidat crédible s'il revient assez vite en forme. Enfin, les solutions Yoram Moefana et Jules Favre existent mais semblent actuellement un peu légères pour être envisageables.