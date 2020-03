Tournoi des 6 Nations - XV de France : Aldegheri, Chat et Castets parmi les 14 joueurs appelés. Penaud titulaire sur l'aile droite ?

#MondayMotivation

C'est parti pour une semaine de préparation pour le match en Écosse ! Ce week-end, les conditions à Marcoussis étaient justement... écossaises 😅#NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/pH6gHa1gdv



— France Rugby (@FranceRugby) March 2, 2020

Penaud de retour et titulaire contre l'Ecosse ? Thomas écarté ?



🚨 14 joueurs vont rejoindre les 28 déjà présents à Marcoussis afin de préparer le match contre l'Écosse ce week-end ! #NefaisonsXV

Les 14 joueurs 👇 https://t.co/GzuvGcTy0q



— France Rugby (@FranceRugby) March 2, 2020

Absent de la première liste de 28 noms de Fabien Galthié pour préparer le déplacement du XV de France à Murrayfield pour affronter l'Ecosse dimanche après-midi (4eme journée du Tournoi des 6 Nations),Le talonneur du Racing 92 s'était blessé aux adducteurs face au pays de Galles à Cardiff il y a neuf jours. Aldegheri avait, lui, été freiné par une blessure au genou gauche contracté en Champions Cup avec Toulouse face aux Anglais de Gloucester le 20 janvier dernier. Sur le coup, le staff toulousain avait même redouté le pire pour le pilier droit. Aldegheri est finalement de nouveau sur pied déjà, et comme Chat, il fait partie lui aussi des 42 joueurs susceptibles d'être du voyage en Ecosse. Clément Castets, qui défend lui aussi en club les couleurs des Rouge et Noir, pourrait effectuer lui aussi le déplacement. En attendant,Castets a toutefois peu de chances d'être sur la pelouse de Murrayfield dimanche. Damian Penaud, beaucoup plus.L'habituel titulaire au poste faisait partie dimanche à Marcoussis du XV qui a débuté (et devrait débuter en Ecosse) l'opposition amicale face à l'équipe Espoirs du Stade Français. Un retour attendu qui devrait s'avérer fatal en revanche pour Teddy Thomas. Fortement critiqué depuis le début du Tournoi pour ses performances défensives, l'ailier du Racing 92 pourrait disparaître du XV de départ et ne même pas pouvoir prendre son mal en patience sur le banc, puisque Galthié n'aurait pas l'intention d'en faire l'un des huit remplaçants à Murrayfield. Un sacré désaveu.Avants : Dorian Aldegheri (Toulouse), Clément Castets (Toulouse), Camille Chat (Racing 92), Baptiste Delaporte (Castres), Guillaume Ducat (Bayonne), Anthony Jelonch (Castres), Boris Palu (Racing 92)Arrières : Louis Carbonel (Toulon), Gervais Cordin (Toulon), Baptiste Couilloud (Lyon), , Kylan Hamdaoui (Stade Français), , Arthur Retière (La Rochelle), Lucas Tauzin (Toulouse), Yvan Reilhac (Montpellier)