Tournoi des 6 Nations : Trois changements chez les Ecossais

Ce dimanche, l’équipe d’Ecosse va tenter d’être la première à faire tomber le XV de France dans le Tournoi des 6 Nations 2020. Pour cette rencontre à Edimbourg, le staff du XV du Chardon a décidé de procéder à trois changements (concernant les avants) par rapport au XV qui avait débuté en Italie il y a deux semaines (victoire 17-0). Le talonneur Fraser Brown, qui honorera sa 50eme sélection, repousse sur le banc Stuart McInally. Par ailleurs, le deuxième ligne Grant Gilchrist et le troisième ligne Nick Haining retrouvent une place de titulaire, alors que Sam Skinner et Magnus Bradbury prendront place sur le banc. « Nous allons jouer une équipe de France qui a l’air galvanisée depuis la Coupe du Monde, et qui peut potentiellement réussir le Grand Chelem, après ses succès impressionnants contre l’Angleterre, l’Italie et le pays de Galles. Nous avons beaucoup de respect pour leur staff et pour les joueurs de qualité qu’ils possèdent, et dont la plupart sont seulement au début de leur carrière internationale. On devra délivrer notre meilleur rugby du Tournoi pour battre une équipe en si bonne forme », a déclaré le sélectionneur écossais Gregor Townsend.



Le XV écossais : Hogg (cap) – Maitland, Harris, Johnson, Kinghorn – (o) Hastings, (m) Price – Haining, Watson, Ritchie – Gilchrist, Cummings – Fagerson, Brown, Sutherland



Remplaçants : McInally, Dell, Nel, Skinner, Bradbury, Horne, Weir, Steyn