Tournoi des 6 Nations : Report pour le Tournoi féminin et des moins de 20 ans, pas pour le Tournoi masculin

Le Comité des Six Nations confiant dans son protocole sanitaire

Le Tournoi des 6 Nations 2021 ne sera pas épargné par le coronavirus, c’est désormais une certitude. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le Comité des 6 Nations a confirmé des changements de dates pour deux des trois épreuves initialement prévues du 6 février au 20 mars prochain. Mais ces évolutions ne concerneront, dans un premier temps, que le Tournoi des 6 Nations féminin et celui concernant les sélections de moins de 20 ans. En effet, ces deux tournois seront reprogrammés dans le courant du printemps et au début de l’été prochain, avec tous les détails qui devraient être finalisés d’ici la fin du mois de janvier. Concernant le Tournoi des 6 Nations masculin, pour lequel le gouvernement français a récemment demandé des garanties sur le plan sanitaire à la Fédération Française de rugby, une décision bien différente a été prise.En effet, le Comité des Six Nations a confirmé la tenue des cinq journées comme le calendrier le prévoit depuis déjà plusieurs années. « Tout en surveillant de près la situation, le Comité des Six Nations confirme que les plans concernant l’organisation du Tournoi des 6 Nations masculin restent inchangés, annonce l’organisateur de l’événement dans son communiqué. Après être parvenu à conclure le Tournoi 2020 et à organiser l’Autumn Nations Cup, le Comité des Six Nations est en contact constant avec les autorités gouvernementales de chaque pays et a renforcé son protocole lié au coronavirus. » En l’état actuel des choses, le Tournoi 2021 démarrera le 6 février prochain avec le déplacement du XV de France en Italie, suivi des matchs Angleterre-Ecosse et pays de Galles-Irlande le 7 février. Toutefois, avec une situation sanitaire encore imprévisible, les plans actuellement en place pourraient changer du tout au tout dans les semaines précédant l’ouverture du Tournoi.