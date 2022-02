A message to all rugby fans from Six Nations Rugby 👇 pic.twitter.com/l88vAw7ZqB

Aucune discussion actuellement en cours, selon le Comité

Le Daily Mail a relancé la rumeur. Alors que les quatre fédérations phares de l’Hémisphère Sud se sont engagées à participer aux compétitions de la SANZAAR jusqu’en 2025, le quotidien britannique a avancé que des discussions sont en cours entre la Fédération Sud-Africaine de rugby et le Comité des Six Nations afin d’intégrer les Springboks au Tournoi à partir de 2026. Alors qu’un remplacement de l’Italie, qui n’a pas remporté la moindre rencontre depuis février 2015, a été évoqué, une autre piste serait l’élargissement de la compétition à un septième membre et la suppression de la semaine de la semaine de relâche pour y insérer une sixième journée. Alors que l’ancien capitaine de l’Italie Marco Bortolami a confié au Daily Telegraph qu’une sortie de la Squadra Azzurra serait « un désastre » et « serait la meilleure façon de tuer le rugby en Italie », le Comité de Six Nations a tenu à réagir via les réseaux sociaux.C’est au travers d’un court communiqué publié sur le compte officiel anglophone Twitter du Tournoi des Six Nations que les parties prenantes de la compétition ont démenti fermement l’ouverture de discussions avec l’Afrique du Sud. « Six Nations Rugby, qui regroupe les six fédérations et CVC, souhaite confirmer qu’ils ne mènent pas la moindre discussion ou travaillent sur des plans visant à ajouter ou remplacer une des fédérations participantes, annonce ce communiqué. Toute son énergie est concentrée sur les discussions stratégiques actuellement en cours concernant les fenêtres internationales de juillet et novembre mais également sur la structure générale de la saison, afin de s’assurer d’une issue positive pour le développement du rugby. » En effet, alors que World Rugby consulte tous azimuts pour remodeler le calendrier international, avec l’idée d’une « Ligue mondiale » incorporant le Tournoi des 6 Nations et le Rugby Championship a été évoquée, une telle refonte du Tournoi pourrait changer la donne.