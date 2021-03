Tournoi des 6 Nations : Le 26 mars « privilégié » pour France - Ecosse

La balle dans le camp des clubs anglais

Alors que la dernière journée du Tournoi des 6 Nations va se dérouler samedi, avec notamment un très important France - Pays de Galles, qui pourrait sacrer les Gallois ou relancer les Bleus, on ne sait toujours pas officiellement quand sera jouée la rencontre entre la France et l’Ecosse, prévue le 28 février dernier et reportée en raison des nombreux cas de coronavirus au sein du XV de France (12 chez les joueurs, 5 au sein du staff).Le principal obstacle réside dans le fait que les clubs anglais ne sont pas favorables au fait de libérer leurs internationaux, et notamment le capitaine Stuart Hogg (Exeter), le pilier Jamie Bhatti (Bath), le deuxième ligne Jonny Gray (Exeter), le centre Chris Harris (Gloucester) ou encore l'ailier Sean Maitland (Saracens) pour ce match,. Cela ne semble en revanche pas déranger les clubs de Top 14, même si la 20eme journée est prévue le week-end du 27-28. Les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions Cup sont favorables à cette date, car cela permettra aux joueurs d’avoir une semaine pour récupérer.Irlande 11Angleterre 10Ecosse 6Italie 0Italie –: 10-50Angleterre –: 6-11– Irlande : 21-16– Italie : 41-18Ecosse –: 24-25Irlande –: 13-15Italie –: 10-48– Angleterre : 40-24– EcosseItalie –: 7-48: 23-20Ecosse –: 24-27Ecosse – ItalieIrlande – Angleterre– Pays de Galles