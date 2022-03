Tournoi des 6 Nations (J5) : L'Italie renoue avec la victoire aux dépens du pays de Galles

Sept ans d’attente ont pris fin pour l’Italie. Sans la moindre victoire dans le Tournoi des 6 Nations depuis un déplacement en Ecosse le 28 février 2015, la Squadra Azzurra a vaincu le signe indien au Principality Stadium de Cardiff. Après 36 défaites de suite dans le tournoi continental, les joueurs de Kieran Crowley ont pris le meilleur sur le XV du Poireau et mis fin à leur impensable série. Alors que Paolo Garbisi a ouvert le score sur pénalité après un peu moins d’un quart d’heure de jeu, l’ouvreur de Montpellier a laissé le soin à Edoardo Padovani de doubler la mise à longue distance. Pris de vitesse pour la 150eme sélection de la légende Alun Wyn Jones, les joueurs de Wayne Pivac ont réagi peu avant la demi-heure de jeu. A la suite d’une longue séquence de percussion, Toby Faletau lancé Owen Watkin. Le centre gallois a trouvé la faille dans le rideau défensif italien pour aplatir le premier essai de la rencontre, transformé par Dan Biggar.

Les Gallois n’ont jamais sombré

Toutefois, les Gallois se sont montrés trop indisciplinés tout au long de cette première période, offrant à Paolo Garbisi puis Edoardo Padovani six points supplémentaires à mettre au crédit de l’Italie. En toute fin de premier acte, les Italiens ont cru avoir marqué un essai après une erreur de Johnny McNicholl mais, après usage de la vidéo, l’arbitre a sanctionné une faute en l’air de Monty Ioane et la Squadra Azzurra a retrouvé son vestiaire avec seulement cinq points d’avance. Remontés, les joueurs du pays de Galles ont mis sous pression les Italiens qui ont fini par céder douze minutes après la reprise. Profitant d’un ballon porté conquérant après une touche, Dewi Lake a aplati tout en puissance pour remettre le XV du Poireau dans le sens de la marche. Paolo Garbisi a ensuite redonné l’avantage à l’Italie avant de voir Edoardo Padovani manquer le coche du milieu de terrain peu après l’heure de jeu.

L’Italie a bien fait de ne pas abdiquer

A onze minutes de la sirène, Josh Adams a fait se lever le public du Principality Stadium avec le troisième essai gallois après avoir résisté à trois défenseurs adverses. L’équipe de Wayne Pivac, face à une Squadra Azzurra étouffée, a pensé avoir fait le break par Wyn Jones mais deux défenseurs italiens ont su se glisser entre la pelouse et le ballon. C’est sur la dernière action que l’Italie a su arracher la victoire. Titularisé à l’arrière, le Grenoblois Ange Capuozzo a relancé et remonté le ballon sur près de 60 mètres avant de trouver parfaitement Edoardo Padovani qui est allé à l’essai entre les perches. Paolo Garbisi n’a pas tremblé sur la transformation et offre une victoire inattendue et qui vient de loin à l’Italie (21-22). Si la Squadra Azzurra n’évite pas la dernière place, elle termine sur une très bonne note face à une équipe du pays de Galles qui restera une déception après cette quatrième défaite en cinq matchs.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 / 5EME JOURNEE

Samedi 19 mars 2022

Pays de Galles - Italie : 21-22

17h45 : Irlande - Ecosse

21h00 : France - Angleterre



Classement

1- France 18 points

2- Irlande 16

3- Angleterre 10

4- Ecosse 10

5- Pays de Galles 7

6- Italie 4