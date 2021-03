Tournoi des 6 Nations (J5) : L'Irlande a profité des failles de l'Angleterre

La victoire face aux Bleus restera un feu de paille pour l’Angleterre. Une semaine après avoir pris le meilleur sur les hommes de Fabien Galthié à Twickenham, le XV de la Rose est passé à côté de son dernier rendez-vous dans le Tournoi des 6 Nations 2021. Si Owen Farrell a ouvert le score dès la 8eme minute face à l’équipe entraînée par son père, Jonathan Sexton a débuté son festival au pied moins de dix minutes plus tard. Ce n’était toutefois qu’un prélude à la prise de pouvoir du XV du Trèfle dans cette rencontre. Profitant d’une passe volleyée de Jack Conan, Keith Earls a pris de vitesse la défense anglaise pour aplatir le premier essai du match. Un écart immédiatement réduit par la botte d’Owen Farrell mais, si Jonathan Sexton lui a répondu à la demi-heure de jeu, Jack Conan a mis un grand coup sur la tête anglaise peu avant la pause. Ne cessant d’envoyer du jeu, les Irlandais ont déséquilibré la défense adverse et, après une percée de Jacob Stockdale, le troisième-ligne a forcé le passage pour donner quatorze longueurs d’avance à l’Irlande au retour aux vestiaires. Pour faire un électrochoc dans son équipe, Eddie Jones a fait deux changements en première ligne dès la mi-temps, avec notamment la sortie de Mako Vunipola.

L’Irlande a fait mieux que résister

Mais, après un essai refusé par la vidéo à Keith Earls, Jonathan Sexton a repris ses bonnes habitudes avec deux pénalités réussies en l’espace de dix minutes, lui qui aura marqué tous les points irlandais dans le deuxième acte de la rencontre. Mais, peu après la deuxième réussite du buteur du XV du Trèfle, un événement aurait pu changer la donne. Pour une charge avec l’épaule au niveau de la tête de Billy Vunipola, Bundee Aki a vu l’arbitre du match sortir directement le carton rouge. Sur la touche suivante, Ben Youngs s’est joué de la défense irlandaise en sortie de maul pour aplatir en coin avec l’espoir de sonner le réveil anglais. Mais de réaction, il n’en a pas eu du côté des joueurs d’Eddie Jones. Pire encore, les fautes se sont accumulées et Jonathan Sexton a pu creuser l’écart pour l’Irlande, avec 21 longueurs d’avance à sept minutes de la fin du match. Un dernier éclair de Jonny May à deux minutes de la sirène, face à un adversaire réduit à treize à la suite du carton jaune reçu par Conor Murray, aura permis au XV de la Rose d’adoucir l’addition, qui reste lourde. Après avoir démarré par deux défaites, l’Irlande conclut son Tournoi des 6 Nations avec un troisième succès de suite (32-18). Pour l’Angleterre, ce troisième revers en cinq matchs signifie une cinquième place finale, loin des ambitions de l’équipe qui était tenante du titre.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 / 5EME JOURNEE

Samedi 20 mars 2021

Ecosse - Italie : 52-10

Irlande - Angleterre : 32-18

21h00 : France - Pays de Galles



Classement

1- Pays de Galles 19 points

2- Irlande 15

3- Ecosse 11

4- France 10

5- Angleterre 10

6- Italie 0