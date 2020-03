Tournoi des 6 Nations (J5) : Alun Wyn Jones dans l'histoire

Un seul match de la 5eme et dernière journée du Tournoi des 6 Nations se déroulera ce week-end, entre le pays de Galles et l’Ecosse à Cardiff samedi. Les deux équipes vont tenter de finir leur Tournoi sur une bonne note, et attendront l’automne pour connaitre leur classement final, une fois que les matchs Irlande - Italie (J4), Italie - Angleterre (J5) et France – Irlande (J5) auront pu se disputer.

Alun Wyn Jones dans l'histoire

Cinquième du classement, avec seulement une victoire, le pays de Galles, tenant du titre, verra son capitaine Alun Wyn Jones connaitre un grand moment ce samedi, avec une 148eme sélection (139 avec le XV du Poireau, 9 avec les Lions britanniques), ce qui lui permettra d’égaler le record de capes du All Black Richie McCaw. Du côté de l’Ecosse, troisième du classement avec deux victoires, dont la dernière ce dimanche face au leader français, le staff a procédé à trois changements par rapport au match contre les Bleus. Ils concernent tous le paquet d’avants : le talonneur Stuart McInally, le deuxième ligne Sam Skinner et le troisième ligne Magnus Bradbury reviennent dans le XV, au détriment de Fraser Brown, Scott Cummings et Nick Haining qui, malade, est remplacé sur le banc par Matt Fagerson .



Le XV gallois : Halfpenny - North, Tompkins, Parkes, L.Williams – (o) Biggar, (m) Webb - Navidi, Tipuric, Moriarty – A.W.Jones (cap), Hill - John, Owens, W.Jones

Remplaçants : Elias, Carre, Brown, Rowlands, Faletau, Davies, Evans, McNicholl



Le XV écossais : Hogg(cap) – Maitland, Harris, Johnson, Kinghorn – (o) Hastings, (m) Price – Bradbury, Watson, Ritchie – Gilchrist, Skinner – Z.Fagerson, McInally, Sutherland

Remplaçants : Brown, Dell, Nel, Cummings, M.Fagerson, Horne, Weir, Steyn