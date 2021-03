Tournoi des 6 Nations (J4) : D'une courte marge, l'Irlande arrache la victoire en Ecosse

L’Irlande s’en sort très bien à Murrayfield ! Les joueurs d’Andy Farrell, malmenés en deuxième période après quasiment une heure de jeu probante, s’en sont remis à leur buteur fétiche pour aller chercher une deuxième victoire de suite dans le Tournoi des 6 Nations 2021. Une rencontre que le XV du Poireau a toutefois su démarrer fort avec, après une pénalité de Jonathan Sexton dès la 3eme minute, le premier essai du match est venu par Robbie Henshaw cinq minutes plus tard, ayant bien suivi Keith Earls après un jeu au pied en diagonale de son buteur. Mais, en l’espace de 16 minutes, Finn Russell a relancé l’Ecosse. Après une pénalité peu après l’essai irlandais, le demi d’ouverture du Racing 92 s’est montré opportuniste, venant aplatir après un contre de son capitaine Stuart Hogg. Toutefois, l’Irlande a retrouvé son vestiaire avec une avance de quatre longueurs, grâce à deux nouvelles pénalités de Jonathan Sexton, alors que Finn Russell a manqué le coche peu avant la pause.

L’Ecosse a fait le plus dur mais n’a pas tenu

Au retour sur la pelouse de Murrayfield, les Irlandais ont eu l’ambition de tuer tout suspense dans cette rencontre. Cela s’est matérialisé moins de dix minutes après la reprise quand, après une touche, Tadhg Beirne est venu conclure une longue séquence de possession. Puis, à la 55eme minute, Jonathan Sexton n’a pas manqué l’occasion de donner deux essais transformés d’avance au XV du Trèfle face aux poteaux à 35 mètres. C’est alors que le rapport de force s’est inversé. Ne voulant pas subir un deuxième revers de suite à domicile après la défaite face au pays de Galles, le XV du Chardon a haussé le ton. A l’heure de jeu, Huw Jones a profité d’une bonne combinaison entre Finn Russell et Stuart Hogg pour percer la défense irlandaise et aplatir. La pression est allé grandissante sur les joueurs d’Andy Farrell qui, à six minutes de la fin du match, ont fini par craquer. Multipliant les phases de jeu, les Ecossais ont trouvé une faille et Hamish Watson a su remettre les deux équipes à égalité. Mais, dans la foulée, Ali Price s’est mis à la faute au sol, permettant à Jonathan Sexton de remettre son équipe devant au score, de manière définitive. Laborieuse, l’Irlande s’impose de trois points (24-27) et prend la deuxième place du Tournoi au XV de France, qui a un match en moins.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 / 4EME JOURNEE

Samedi 13 mars 2021

Italie - Pays de Galles : 7-48

Angleterre - France : 23-20



Dimanche 14 mars 2021

Ecosse - Irlande : 24-27



Classement

1- Pays de Galles 19 points

2- Irlande 11

3- France 10

4- Angleterre 10

5- Ecosse 6

6- Italie 0