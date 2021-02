Tournoi des 6 Nations (J3) : L'Italie battue par l'Irlande

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Franco Smith et l’Italie. Après avoir chuté contre la France puis en Angleterre lors des deux premières journées du Tournoi des 6 Nations 2021, la Squadra Azzurra a chuté sur la pelouse du Stadio Olimpico face à l’Irlande dans le duel des équipes qui avaient perdu leurs deux premiers matchs. Si l’entame de la rencontre a été un duel entre Paolo Garbisi et Jonathan Sexton, remis de ses soucis de commotion cérébrale, il n’a fallu attendre que dix minutes pour voir Garry Ringrose aplatir le premier essai. Une réalisation qui a donné le ton de la rencontre puisque, après une deuxième pénalité réussie par Sexton, Hugo Keenan a corsé l’addition en faveur du XV du Trèfle et, cinq minutes plus tard, Will Connors y est allé de son essai pour donner 24 points d’avance à l’Irlande. Juste avant la mi-temps, Johan Meyer a su trouver un espace dans la défense adverse pour marquer le premier essai italien, réduisant l’écart à dix-sept points au moment de retrouver les vestiaires.

L’Irlande n’a rien laissé à l’Italie

Ces points ont, finalement, été les derniers inscrits par la Squadra Azzurra dans cette rencontre. Et le ton a été donné très rapidement. En effet, trois minutes après la reprise, CJ Stander a donné plus de corps à la victoire de l’Irlande qui se préparait. Les deux équipes ont alors fait rentrer du sang neuf mais c’est l’indiscipline italienne qui a permis aux Irlandais de creuser à nouveau l’écart. En effet, après avoir vu Giosue Zilocci recevoir un carton jaune à la 61eme minute en réponse à une accumulation de fautes de la part de la défense transalpine, Luca Bigi l’a rejoint sur le banc de touche à la 68eme minute. A treize contre quinze, les Italiens n’ont pas résisté et Will Connors y est allé de son doublé à dix minutes de la fin de la rencontre. Alors qu’il auraient pu mettre un terme au match dès la sirène, les joueurs d’Andy Farrell ont joué jusqu’au bout et Keith Earls est venu conclure la rencontre. L’Irlande, après deux défaites, ouvre son compteur (10-48) et remonte provisoirement au troisième rang quand l’Italie poursuit son chemin de croix avec un troisième revers.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 / 3EME JOURNEE

Samedi 27 février 2021

Italie - Irlande : 10-48

17h45 : Pays de Galles - Angleterre



Reporté à une date ultérieure

France - Ecosse



Classement

1- France 9 points

2- Pays de Galles 9

3- Irlande 7

4- Angleterre 6

5- Ecosse 5

6- Italie 0