Tournoi des 6 Nations (J3) : L'Angleterre chute face à un pays de Galles toujours invaincu

L’Angleterre a sans doute dit adieu à son titre. Victorieux lors de l’édition 2020 du Tournoi des 6 Nations, le XV de la Rose a vécu un coup d’arrêt à l’occasion de son déplacement au pays de Galles, qui continue sur sa lancée. Le XV du Poireau n’a eu besoin que d’un quart d’heure pour frapper le premier sur sa pelouse du Principality Stadium de Cardiff. Après une pénalité de Dan Biggar à laquelle Owen Farrell a répondu, Dan Biggar et Josh Adams se sont joués de la défense anglaise. Alors que les joueurs d’Eddie Jones pensaient que le buteur gallois allait tenter les trois points, ce dernier a finalement joué rapidement la pénalité au pied et servi astucieusement son ailier qui a aplati devant des Anglais médusés. Si Owen Farrell a réduit l’écart peu après, le manque de vigilance de la défense du XV de la Rose a une nouvelle fois été mise en évidence à la demi-heure de jeu. En effet, Josh Adams a joué la carte du coup de pied rasant pour chercher Louis Rees-Zammit. Ce dernier a dévié le ballon de la jambe et permis à Liam Williams d’aplatir le deuxième essai gallois de la rencontre, validé par l’arbitrage vidéo. A quatre minutes de la mi-temps, Anthony Watson a relancé l’Angleterre à la conclusion d’une action initiée en touche puis Owen Farrell a ramené son équipe à trois points au pied après la sirène.

L’Angleterre perd gros, le pays de Galles candidat à la victoire finale

Un regain de forme du XV de la Rose qui n’a toutefois pas résisté à la mi-temps. Huit minutes après la reprise, Kieran Hardy a rapidement joué une pénalité et percer une défense anglaise apathique pour aplatir... mais l’Angleterre ne s’est pas laissée abattre. En effet, après une pénalité d’Owen Farrell, Ben Youngs a remis les deux équipes à égalité en mystifiant la défense galloise sur une feinte de passe pour aller aplatir. Toutefois, ces sept points ont été les derniers inscrits par les joueurs d’Eddie Jones dans cette rencontre. Profitant de l’indiscipline de ses adversaires, Callum Sheedy a inscrit trois pénalités et, à la dernière minute, Cory Hill est allé chercher l’essai du bonus offensif. Donnant tout pour atteindre cet objectif, les Gallois ont multiplié les temps de jeu et le deuxième-ligne remplaçant a pu percer la muraille au pied des poteaux, Callum Sheedy réussissant la transformation pour permettre au pays de Galles de s’imposer très nettement (40-24). Si la Triple Couronne est en vue pour le XV du Poireau, c’est surtout le Grand Chelem qui est en ligne de mire pour les joueurs de Wayne Pivac et, pour cela, leur seul rival est désormais le XV de France.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 / 3EME JOURNEE

Samedi 27 février 2021

Italie - Irlande : 10-48

Pays de Galles - Angleterre : 40-24



Reporté à une date ultérieure

France - Ecosse



Classement

1- Pays de Galles 14 points

2- France 14

3- Irlande 7

4- Angleterre 6

5- Ecosse 5

6- Italie 0