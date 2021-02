Tournoi des 6 Nations (J3) : La FFR a une idée pour la nouvelle date de France-Ecosse

A quelle date va se jouer le match France-Ecosse ? Reportée à une date ultérieure en raison de la multiplication de cas de coronavirus dans les rangs du XV de France, la rencontre comptant pour la 3eme journée du Tournoi des 6 Nations n’a pas encore de nouvelle date, la faute à un calendrier dense et à l’incertitude quand au retour à la normale au sein de la sélection française. Si le Comité des Six Nations, organisateur du Tournoi, aura le dernier mot concernant la nouvelle date du match entre le XV de France et le XV du Chardon, les deux fédérations seront consultées afin d’essayer de trouver un compromis. De son côté, la Fédération Ecossaise de rugby a déjà fait savoir qu’il n’était pas possible de jouer ce match à l’occasion du week-end des 6 et 7 mars prochain. La raison tient à l’absence d’accord avec les clubs anglais pour libérer les joueurs écossais évoluant en Premiership. Face à cette requête écossaise, la Fédération Française de rugby est prête à faire deux propositions à son homologue et au Comité des Six Nations.

Deux matchs en cinq jours pour le XV de France

Selon les informations du quotidien L’Equipe, la première alternative serait surprenante puisque la date choisie serait le mardi 9 mars 2021. Ce choix permettrait au staff du XV de France d’être assuré de disposer des meilleurs joueurs, la rencontre restant au cœur du programme du Tournoi des 6 Nations et éviterait ainsi une nouvelle négociation entre la FFR et la LNR, à même de diviser un peu plus le rugby français. Toutefois, cette date imposerait un report de 24 heures d’Angleterre-France, qui serait alors programmé le dimanche 14 mars, et poserait des problèmes à la sélection écossaise, dont les joueurs devraient enchaîner trois matchs en huit jours. L’autre solution, qui ne serait pas vue d’un mauvais œil par le staff du XV de France, serait de reprogrammer France-Ecosse pour le week-end des 27 et 28 mars, une semaine après la dernière journée du Tournoi. Or, cette date pourrait faire tiquer les clubs du Top 14 car une journée de championnat y est déjà programmée et qu’elle sera suivie de la reprise des Coupes d’Europe le week-end suivant. Il semble déjà acquis qu’il sera compliqué de contenter tout le monde et que la nouvelle date sera issue d’une dure négociation.