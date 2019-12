Tournoi des 6 Nations : Galthié aura bien 42 joueurs

Fabien Galthié a été entendu ! Le nouveau sélectionneur du XV de France a reçu une bonne nouvelle en ce dernier jour de l’année, en apprenant que la Ligue nationale de rugby et la Fédération française avaient trouvé un accord pour que 42 joueurs soient mis à disposition du sélectionneur pour le prochain Tournoi des 6 Nations, du lundi au jeudi, et non plus 31 comme c’était le cas les années précédentes. « Sur ces 42 joueurs, 14 joueurs seront remis à disposition de leur club le jeudi après l’entraînement. Les 28 joueurs conservés seront choisis discrétionnairement par le sélectionneur lorsque le XV de France dispute un match le weekend. Lors des semaines sans match du XV de France, 23 joueurs seront choisis discrétionnairement par le sélectionneur et les 5 autres seront des joueurs désignés en accord avec leur club, et ne participant pas à la journée de championnat », précise le communiqué commun de la FFR et la LNR. Un accord financier a également été trouvé entre les deux instances. La LNR va en effet toucher de l’argent en fonction des résultats du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations, si les Bleus finissent sur le podium. Une contribution au secteur professionnel qui pourrait s’élever à 1,25 millions d’euros en cas de première place et 1,85 millions d’euros en cas de Grand Chelem.

Laporte : "Cet accord est une étape importante"

« Cet accord marque le soutien total des clubs au projet de l’équipe de France tel qu’il est porté par Fabien Galthié, a réagi Paul Goze, le président de la LNR. Il constitue une étape importante dans le cercle vertueux de collaboration entre le XV de France et les clubs qui doit mener le rugby français jusqu’à la Coupe du Monde 2023. Les échanges vont se poursuivre dès les prochaines semaines pour consolider ce nouveau mode d’organisation pour les 3 prochaines saisons et la Coupe du Monde 2023 avec l’objectif commun de finaliser ces discussions pour le mois de juin prochain. » Le président de la FFR Bernard Laporte a également fait part de sa satisfaction : « Le rugby français se structure pour que le XV de France Masculin redevienne une des meilleures nations du rugby mondial. Cet accord pour le Tournoi des 6 Nations 2020 est une étape importante pour la concrétisation de ce projet en vue de la Coupe du Monde en France en 2023. Sa clef de voûte, un intéressement aux résultats du XV de France, s’inscrit parfaitement dans notre vision d’un modèle solidaire au service du rugby français et de ses équipes nationales. Je souhaite remercier tous les acteurs de ces discussions, et particulièrement les clubs de rugby professionnel, la Ligue Nationale de Rugby, et Provale pour la représentation des joueurs. » Fabien Galthié a été entendu, à lui désormais de réussir des prouesses avec ses nombreux joueurs à disposition pour permettre à la France de remporter son premier Tournoi depuis dix ans…