A cause du coronavirus, le doute plane sur la fin du Tournoi des 6 Nations.Ce dimanche, suite aux annonces d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, la situation pourrait en effet être bouleversée dans les prochaines heures. « A l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérées comme utiles à la vie de la nation : les manifestations en feront partie, comme les concours ou encore le recours aux transports en commun », a notamment expliqué ce dernier.De ce fait, la tenue de la rencontre comptant pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations entre la France et l'Irlande, prévue le 14 mars au Stade de France, semble être menacée. Cependant, la Fédération française de rugby (FFR) a tenu à rassurer le public ce dimanche soir. «Toutes les équipes de la FFR sont impliquées pour que le Stade de France soit prêt à accueillir les supporters attendus pour le match samedi prochain, et cela dans des conditions de sécurité sanitaires maximales », peut-on d'ailleurs lire dans un communiqué de la FFR, diffusé via Twitter. Si la rencontre est donc pour le moment maintenue, la semaine risque d'être encore longue et agitée à ce sujet. Une décision officielle pourrait tomber lundi après une réunion avec le ministère des Sports.