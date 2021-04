Tournoi des 6 Nations (F/J3) : Victorieuses en Irlande, les Bleues joueront la finale en Angleterre

Objectif atteint pour les Bleues ! Après leur très net succès face au pays de Galles en ouverture du Tournoi des 6 Nations féminin, les joueuses d’Annick Hayraud sont allées chercher leur qualifications pour la finale avec une prestation de très haut niveau face à l’Irlande à Donnybrook. Si Hannah Tyrell a ouvert le score pour le XV du Trèfle dès la quatrième minute, les Irlandaises ont alors pris la foudre. En effet, en l’espace de dix minutes, les Tricolores ont inscrit trois essais. Caroline Boujard a tout d’abord frappé en bout de ligne après une mêlée maîtrisée. Emilie Boulard a corsé l’addition cinq minutes plus tard après avoir piégé la défense adverse sur un jeu au pied parfaitement exécuté. Enfin, après avoir contraint la défense irlandaise à reculer sur un ballon porté, l’arbitre est allé entre les perches pour accorder un essai de pénalité, sanctionnant dans le même temps la deuxième-ligne irlandaise Aoife McDermott d’un carton jaune. Dix minutes en infériorité numérique qui ont fait sortir l’Irlande de sa torpeur. En effet, sur un ballon porté, Cliodhna Moloney a su saisir l’occasion d’aplatir le premier essai de sa formation. Un essai encaissé qui n’a pas fait douter les Bleues, bien au contraire ! En effet, après une pénalité de Caroline Drouin, Safi N’Diaye a validé le bonus offensif dès la 33eme minute.

Les Bleues prêtes pour l’Angleterre

Après avoir pilonné la défense irlandaise, les Bleues ont envoyé la Montpelliéraine à l’essai malgré la tentative désespérée de trois adversaire de la stopper. Juste avant la mi-temps, sur un ballon récupéré au sol, Cyrielle Banet a donné plus de corps à l’avantage du XV de France féminin, menant de 30 points à la mi-temps. Mais les Bleues n’étaient pas rassasiées. A peine revenues dans les 22 mètres irlandais, les Tricolores ont mis à la mal la défense adverse qui s’est désagrégée, permettant à Caroline Boujard de corser l’addition. Entrée en jeu en début de deuxième acte, Romane Ménager s’est très vite signalée. En effet, à la suite d’une touche, les Tricolores ont multiplié les passes après contact pour permettre à la troisième-ligne d’aller aplatir au terme d’une séquence offensive de haut vol. Un récital offensif qui s’est conclu par une deuxième pénalité de Caroline Drouin puis, à neuf minutes du terme de la rencontre, Cyrielle Banet a profité d’une passe bien sentie de Pauline Bourdon pour inscrire le huitième et dernier essai français. A cinq minutes de la fin du match, Emma Hooban a sauvé l’honneur de l’Irlande sur un ballon porté. Grâce à cette démonstration offensive, les Bleues s’imposent très nettement (15-56) et terminent premières de leur poule. Le week-end prochain, c’est un déplacement en Angleterre qui les attend avec comme enjeu la victoire dans ce Tournoi des 6 Nations 2021.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 (F)

1ere journée - Samedi 3 avril 2021

Poule A

Angleterre - Ecosse : 52-10



Poule B

France - Pays de Galles : 53-0



2eme journée - Samedi 19 avril 2021

Poule A

Italie - Angleterre : 3-67



Poule B

Pays de Galles - Irlande : 0-45



3eme journée - Samedi 17 avril 2021

Poule A

Ecosse - Italie : 20-41



Poule B

Irlande - France : 15-56



Classement de la Poule A

1- Angleterre 10 points

2- Italie 5

3- Ecosse 0



Classement de la Poule B

1- France 10 points

2- Irlande 5

3- Pays de Galles 0



Matchs de classement - Samedi 24 avril 2021



Finale

15h00 : Angleterre - France



Match pour la 3eme place

13h00 : Italie - Irlande



Match pour la 5eme place

18h00 : Ecosse - Pays de Galles