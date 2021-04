Tournoi des 6 Nations (F/J3) : Le match des Bleues en Irlande incertain

Après leur net succès face au pays de Galles, les Bleues veulent confirmer. Ce samedi, les joueuses d’Annick Hayraud doivent se déplacer en Irlande pour leur deuxième et dernier match de poule de cette édition 2021 du Tournoi des 6 Nations féminin au format revu et corrigé. Une rencontre dont l’enjeu est une place en finale face à l’Angleterre le 24 avril prochain mais dont la tenue est encore incertaine. En effet, à l’occasion de la dernière révision de ses consignes sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, le gouvernement irlandais a décidé de placer la France sur une « liste rouge », imposant aux ressortissants des pays y figurant une quarantaine stricte d’une durée minimale de dix jours dans un hôtel pour limiter au maximum les risques de propagation du virus. Une mesure qui est incompatible avec l’organisation d’une rencontre internationale de rugby.

Le match déplacé en Irlande du Nord ?

En raison du calendrier très resserré du Tournoi des 6 Nations féminin 2021, déjà reporté d’un peu plus d’un mois par rapport au calendrier initial, le respect de cette quarantaine n’est pas envisageable pour le XV de France féminin. Conscients du souci, le Comité des Six Nations et la Fédération Irlandaise de rugby (IRFU) ont pris contact avec les autorités irlandaises afin d’obtenir une dispense d’isolement pour les Bleues, ce que le ministère des sports est en droit d’accorder aux « athlètes d’élite ». Si cette dérogation n’est pas accordée aux Tricolores, une autre solution serait de changer le lieu où le match doit être organisé. Initialement prévue à l’Energia Park de Donnybrook, la rencontre pourrait finalement se disputer à Belfast, en Irlande du Nord et donc en territoire britannique, où les conditions d’entrée sont moins strictes. Une décision est attendue sous peu afin de permettre aux deux équipes de s’adapter tout en s’affrontant à la date prévue.