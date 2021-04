Tournoi des 6 Nations (F/J1) : Face aux Galloises, les Bleues n'ont pas fait de détail

Les Bleues ont fait un premier pas vers la finale du Tournoi des 6 Nations. Disputé sous un format inédit avec deux poules de trois équipes et deux matchs pour chaque formation avant un match de classement, les joueuses d’Annick Hayraud ont démarré très fort sur la pelouse de Vannes. Face à une équipe du pays de Galles qui est bien loin du meilleur niveau mondial, les Tricolores ont abordé cette rencontre avec sérieux. En quinze minutes, l’ailière Caroline Boujard s’est offert un triplé pour mettre les Bleues sur la bonne trajectoire face à des Galloises trop tendres et inoffensives. Les Tricolores n’ont pas coupé leur effort mais, avec un peu moins de réussite, Pauline Bourdon s’est résolue à prendre les trois points sur une pénalité à la demi-heure de jeu. Légèrement touchée, Marine Ménager a quitté la pelouse du Stade de la Rabine peu après, cédant sa place à Jessy Trémoulière. Dans la foulée, sur un ballon porté, Agathe Sochat a validé le bonus offensif des Bleues.

Les Bleues n’ont rien cédé aux Galloises

Au retour sur la pelouse, les joueuses d’Annick Hayraud ont multiplié les fautes de main, les empêchant de déployer leur jeu et de mettre la défense galloise en difficulté. Ce n’est que treize minutes après le repos qu’Emeline Gros a bonifié un ballon arraché sur une mêlée galloise en allant aplatir sous les poteaux. Sur la transformation, Pauline Bourdon a été surprise par la montée volontaire des Galloises qui sont parvenues à contrer le ballon. A l’heure de jeu, Safi N’Diaye a cru s’offrir un essai dans cette rencontre mais la deuxième-ligne tricolore a perdu le contrôle du ballon avant d’aplatir, poussant l’arbitre à refuser cet essai. Sur l’action suivante, la mêlée galloise a une nouvelle fois reculé et, là encore, Emeline Gros a été présente pour signer son doublé. Sans couper leur effort, les Bleues ont continué de harceler la défense adverse mais ce n’est qu’à deux minutes de la fin, sur une relance de Camille Imart qu’Emilie Boulard est allée marquer le sept essai tricolore. Au-delà de la sirène, sur la dernière action du match, Laure Touyé est venu inscrire son premier essai international pour sceller le sort de la rencontre. Avec cette large victoire (53-0), les Bleues se déplaceront en Irlande le 17 avril prochain avec comme enjeu la première place du groupe.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 (F)

1ere journée - Samedi 3 avril 2021

Poule A

Angleterre - Ecosse : 52-10



Poule B

France - Pays de Galles : 53-0



2eme journée - Samedi 19 avril 2021

Poule A

15h00 : Italie - Angleterre



Poule B

18h00 : Pays de Galles - Irlande



3eme journée - Samedi 17 avril 2021

Poule A

18h00 : Ecosse - Italie



Poule B

15h15 : Irlande - France



Classement de la Poule A

1- Angleterre 5 points

2- Italie 0

3- Ecosse 0



Classement de la Poule B

1- France 5 points

2- Irlande 0

3- Pays de Galles 0



Les premiers de poule se qualifient pour la finale, les deuxièmes de poule s'affronteront pour la troisième place, les troisièmes de poule s'affronteront pour la cinquième place. Des matchs de classement prévus le 24 avril prochain en Italie, Angleterre et Ecosse.