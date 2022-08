Tournoi des 6 Nations (F) : Les Bleues débuteront en Italie et concluront en Angleterre

#TikTokW6N '23 fixtures are out! 💥

A nouveau une finale face à l’Angleterre ?

TOURNOI DES 6 NATIONS 2023 (F)

1ere journée

2eme journée

3eme journée

4eme journée

5eme journée

Les Bleues savent désormais quel sera leur programme. En effet, les organisateurs du Tournoi des 6 Nations ont levé le voile sur le calendrier de l’édition 2023 de l’épreuve féminine, dont le coup d’envoi sera donné le 25 mars et qui se conclura le 29 avril prochain afin de lui donner une plus grande visibilité. Battues uniquement par l’Angleterre au printemps dernier, les joueuses d’Annick Hayraud débuteront leur Tournoi par un déplacement en Italie le 26 mars prochain en clôture de la 1ere journée. Les Bleues enchaîneront le week-end suivant par un deuxième déplacement consécutif, cette fois en Irlande le 1er avril, puis bénéficieront d’une semaine de repos avant la dernière ligne droite. Pour leur premier match à domicile, les Tricolores recevront l’Ecosse le 16 avril, là encore pour conclure la 3eme journée. Le week-end suivant, c’est le pays de Galles qui se déplacera dans l’Hexagone dans le cadre de la 4eme journée le 23 avril.Pour conclure en beauté cette édition 2023 du Tournoi des 6 Nations féminin, les organisateurs ont mis en place un « Super Saturday » avec les trois matchs qui s’enchaîneront tout au long de la journée. Et pour lancer les hostilités, il n’y aura rien de moins qu’un Crunch. Alors que les deux formations se retrouveront dès le 15 octobre prochain à Whangarei dans le cadre de la Coupe du Monde féminine organisée en Nouvelle-Zélande, le XV de France se déplacera en Angleterre pour ce qui pourrait être la finale du Tournoi des 6 Nations féminin, à l’image de la victoire anglaise le 30 avril dernier à Bayonne. « Le Tournoi des 6 Nations féminin 2022 a été un moment capital pour le Tournoi et pour le rugby féminin dans son ensemble, a confié Ben Morel, patron du Comité des Six Nations, dans un communiqué. Nous sommes impatients de nous appuyer sur les succès de cette année. Je m’attends à un nouveau Tournoi des 6 Nations féminin spectaculaire en 2023. »Calendrier des matchs (horaires en heure française)Pays de Galles - IrlandeAngleterre - EcosseItalie - FranceIrlande - FranceEcosse - Pays de GallesAngleterre - ItaliePays de Galles - AngleterreItalie - IrlandeFrance - EcosseIrlande - AngleterreEcosse - ItalieFrance - Pays de GallesAngleterre - FranceItalie - Pays de GallesEcosse - Irlande