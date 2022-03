Tournoi des 6 Nations - Angleterre : Youngs et Furbank titulaires

Jones : "Nous sommes prêts à vider le réservoir"

Hormis la troisième place du Tournoi des 6 Nations et leur honneur face aux grands rivaux français, le XV de la Rose n’aura pas grand-chose à jouer samedi soir à St-Denis pour le dernier match du Tournoi 2022. Mais Eddie Jones va tout de même l’équipe la plus solide possible. Le sélectionneur anglais a effectué six changements par rapport au XV de départ qui a perdu contre l’Irlande samedi dernier à Twickenham. Absent contre les Verts, George Furbank débutera à l’arrière, prenant ainsi la place de Freddie Steward, qui glisse à l’aile. Le joueur anglais le plus capé, Ben Youngs, fait quant à lui son retour en tant que titulaire à la mêlée, au détriment de Harry Randall, qui prendra place sur le banc. Sam Underhill prend de son côté la place de Tom Curry, blessé, en tant que n°7 et disputera son premier match avec l'Angleterre depuis la Tournée d'automne, tandis que. Enfin, Will Stuart, remplaçant lors du dernier match, débutera en tant que pilier droit. Sur le banc, le talonneur de Leicester Nic Dolly devrait honorer sa deuxième sélection.« Ce sont nos meilleurs 23 pour le match contre la France.Nous nous sommes concentrés sur le rafraîchissement de l'équipe cette semaine et nous sommes prêts à vider le réservoir samedi » a fait savoir Eddie Jones. Les hommes de Fabien Galthié sont prévenus.Furbank – Steward, Marchant, Slade, Nowell – (o) Smith, (m) Youngs – Simmonds, Underhill, Lawes – Isiekwe, Itoje – Stuart, George, GengeDolly, Marler, Sinckler, Chessum, Dombrandt, Randall, Ford, Daly