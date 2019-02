Picamoles: "Guirado n'a pas besoin de garde du corps..."

Il y avait cette semaine 'l'oeil de Moscou' ou un Serge Simon, vice-président de la Fédération Française de rugby (FFR) et manager des équipes de France présent lors de chacun des points-presse au format revisité des Bleus. Ce vendredi, c'est Guilhem Guirado qui avait droit à son chaperon lors de la traditionnelle conférence de veille de match avec la présence au côté du talonneur tricolore, non seulement d'un entraîneur-adjoint (en l'occurrence Sébastien Bruno), du n°8 Louis Picamoles, l'un des 8 lieutenants du fameux 'conseil des joueurs' activé en cette semaine de préparation du match de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations face à l'Ecosse samedi, au Stade de France (15h15).

"Il (Guilhem) n'a pas besoin d'un garde du corps, a expliqué dans un sourire le Montpelliérain, déjà passé devant les médias cette semaine, pour justifier de cette nouvelle présence. On a juste eu un petit changement de protocole (...) c'est la semaine du changement. Je le surveille un peu... (sourire) Non, c'est peut-être effectivement dans la lignée de ce qu'on a mis en place pour prendre un petit peu plus le relais et épauler Guilhem dans son rôle. Peut-être le montrer un peu plus."

Des Tricolores qui ont renoué avec le galop du capitaine au Stade de France (que Guy Novès avait rapatrié à Marcoussis dans un souci de gain de temps) et ne regagneront pas le CNR pour passer la nuit dans un hôtel parisien.