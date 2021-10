Pays de Galles : Opéré d'une épaule, Navidi manquera le Tournoi des 6 Nations

Le pays de Galles enregistre un forfait pour le Tournoi des Six Nations. Celui de son troisième ligne, aile ou centre, Josh Navidi (30 ans). Titularisé pour son premier match de la saison le week-end dernier face aux Bulls dans le cadre du United Rugby Championship, le joueur des Cardiff Blues a dû céder sa place après seulement huit minutes de jeu, en raison d’une blessure à un épaule. Le Gallois a publié sur son compte Instagram une photo où il apparaît sur son lit d’hôpital après avoir été opéré. Selon la BBC, cette intervention chirurgicale a été décidée par un spécialiste qu’il a consulté mardi dernier afin de connaitre l’étendue de sa blessure. Ainsi, l’homme aux 24 sélections avec le XV du Poireau sera absent entre cinq et six mois, pour revenir à la compétition à partir de la fin du mois de mars prochain. D’où son forfait d'ores-et-déjà scellé concernant le Tournoi, qui se clôturera le 19 du troisième mois de l’année face à l’Italie pour des Gallois qui remettront en jeu le titre acquis cette année.

Le pays de Galles miné par les blessures

Josh Navidi manquera les neuf prochaines rencontres de sa sélection. Cinq dans le cadre du Tournoi des Six Nations et quatre autres dans le contexte de la tournée d’automne face à la Nouvelle-Zélande (30 octobre), l’Afrique du Sud (6 novembre), les Fidji (14 novembre) et l’Australie (20 novembre). Un coup dur pour le sélectionneur Wayne Pivac, déjà privé de Justin Tipuric, George North, Dan Lydiate, Leigh Halfpenny, James Botham ou encore Josh Macleod pour ces derniers rendez-vous internationaux de l’année civile. « Ce fut l'une des sélections les plus difficiles que j'ai eu à faire, avec moins de rugby que d'habitude avant une campagne, en plus des blessures et de l'indisponibilité des joueurs », a-t-il reconnu au moment de dresser cette semaine sa liste de 38 joueurs pour l’événement. Logiquement, Josh Navidi n'avait pas été inclus dans le groupe.