Leinster : gros coup dur, Sexton out jusqu'en fin de saison ?

C'est un très gros coup dur qui vient sûrement de s'abattre sur le Leinster. La province irlandaise va ainsi devoir se passer de Jonathan Sexton jusqu'au terme de la saison actuelle. Devenu meilleur réalisateur de l'histoire du Six Nations lors du match face à l'Angleterre la semaine dernière, dépassant son compatriote Ronan O'Gara, Sexton a cependant été touché à l'aine visiblement. L'ouvreur irlandais va devoir être out jusqu'au terme de la saison, lui qui a été l'un des grands artisans du Grand Chelem du XV du Trèfle en Six Nations cette année.

Sexton out ?

D'après le média RugbyPass, l'ouvreur du Leinster ne devrait pas revenir sur les pelouses d'ici la fin de saison. Il s'est fait mal contre l'Angleterre, lui qui compte aujourd'hui 113 sélections avec l'Irlande. "C'est triste de le voir stopper sa saison comme ça. Avec la campagne qu'il a menée avec les Irlandais, en étant capitaine de l'équipe et en terminant le Tournoi comme cela, il a vécu une expérience extraordinaire", a d'ailleurs déclaré Andrew Goodman, coach adjoint de la province irlandaise. L'ancien joueur du Racing 92 espère pouvoir revenir en vue de participer à de potentielles finales avec son club, notamment en Coupe d'Europe. Mais surtout, il doit se reposer pour être en forme lors de la Coupe du monde, dont le coup d'envoi aura lieu dans moins de six mois.