Irlande: Sans le capitaine Best à Rome

Relancé par son succès en Ecosse (22-13), après la claque à Dublin contre l'Angleterre (20-32) d'entrée de compétition, le XV du Trèfle a l'opportunité d'enchaîner ce dimanche, à Rome (16h), à l'occasion de son match de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations contre l'Italie. Un rendez-vous pour lequel le sélectionneur Joe Schmidt choisit de reconduire sa ligne de trois-quarts dans son intégralité, mais procède en revanche à 4 changements dans le paquet d'avants.

A commencer au poste de talonneur, où la mise au repos du capitaine Rory Best permet à Sean Cronin de gagner ses galons de titulaire, lui qui restait sur... 32 sélections en cours de jeu ; une première ligne où Dave Kilcoyne débutera au poste de pilier gauche. En 2e ligne, Ultan Dillane est invité à honorer sa première titularisation dans le Tournoi et Jordi Murphy entre en 3e ligne, tandis que son coéquipier de l'Ulster Iain Henderson retrouve le banc des remplaçants. C'est Peter O'Mahony qui récupère le brassard du capitaine pour un match qui, comme pour les Gallois, vainqueurs au Stadio Olimpico (26-15), il y a quinze jours, ressemble surtout à une revue d'effectif pour les hommes en vert à 7 mois de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre).

Le XV irlandais : Kearney - Earls, Farrell, Aki, Stockdale - (o) Sexton, (m) Murray - O'Brien, Murphy, O'Mahony (Cap.) - Roux, Dillane - Furlong, Cronin, Kilcoyne.

Remplaçants : Scannell, McGrath, Ryan, Henderson, Van der Flier, Cooney, Carty, Conway.

Here's the Ireland team to play Italy on Sunday in Round 3 of the @SixNationsRugby Championship.#TeamOfUs #ITAvIRE #ShoulderToShoulder