Galles: Davies forfait pour le Tournoi

A la désillusion d'avoir vu une nouvelle fois leur XV du Poireau échouer aux portes d'une finale de Coupe du monde s'ajoute pour deux internationaux gallois la douleur de joueurs touchés dans leur chair : l'ouvreur Rhys Patchell et le centre Jonathan Davies vont devoir subir l'un comme l'autre une intervention chirurgicale.

Injury update: Rhys Patchell & Jonathan Davies both face surgery following injuries sustained at RWC



Patchell expected to return to play between 12-16 weeks following a shoulder injury whereas Jonathan Davies faces at least six months recovering from knee surgery. pic.twitter.com/VNDNf2y36f