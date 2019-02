Galles: 11 changements face à l'Angleterre 

Eddie Jones fait peut-être bien rire Warren Gatland avec son intox, le sélectionneur néo-zélandais du pays de Galles ne plaisantait pas en revanche lorsqu'il avait averti son monde que son quinze type serait mis au repos pour le dernier match en Italie, remporté (26-15), en prévision du choc face à l'Angleterre, qui décidera sans doute samedi, à Cardiff (17h45), dans le cadre de la 3e journée, le vainqueur et le probable lauréat du Grand Chelem dans ce Tournoi des 6 Nations 2019.

Pas moins de 11 changements interviennent et seuls l'arrière Liam Williams, l'ailier Josh Adams, le centre Jonathan Davies et le troisième-ligne Josh Navidi sont reconduits pour tenter de vaincre le XV de la Rose dans la compétition pour la première fois depuis 2013. Tous les cadres sont donc de retour pour ce rendez-vous, un statut que ne peut plus à l'évidence revendiquer l'ouvreur et buteur Dan Biggar aux yeux de Gatland. Le titulaire et héros de la victoire sur les Anglais en phase de poules du Mondial 2015 (28-25) avec 23 points doit se contenter d'une place sur le banc des remplaçants ; Gareth Anscombe lui est une nouvelle fois préféré pour faire la paire avec Gareth Davies.

Le XV du Poireau : L. Williams - North, J. Davies, Parkes, Adams - (o) Anscombe, (m) G. Davies - Tipuric, Moriarty, Navidi - Jones (cap.), Hill - Francis, Owens, Evans.

Remplaçants : Dee, Smith, Lewis, Beard, Wainwright, A. Davies, Biggar, Watkin.