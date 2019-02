Fickou: "On ne pense pas à la cuillère de bois"

Une victoire face à l'Ecosse : à 7 mois de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), les Bleus de Brunel n'ont pourtant que ce seul horizon à l'esprit, après les 2 défaites concédées face aux Gallois (19-24) et aux Anglais (44-8).

Samedi (15h15), dans un stade de France qu'on annonce complet, éviter un nouveau revers face au XV du Chardon sera indispensable pour ne pas entretenir le spectre d'une historique cuillère de bois, que l'équipe de France n'a plus connu depuis... 1957 ! 62 ans sans avoir à vivre cette infamie d'un Tournoi des 6 Nations vierge de toute victoire : "On nous parle de la cuillère de bois ou je ne sais pas quoi… nous, on ne pense pas du tout à ça, on est encore loin de tout ça", balaie d'un revers de main le trois-quarts centre Gaël Fickou en conférence de presse quand son coéquipier Arthur Iturria admet de son côté que ce XV de France ne possède aujourd'hui "aucune marge de manoeuvre".

S'incliner devant les Ecossais, décimés par les blessures et pas très fringants non plus après un succès sur l'Italie (33-20) et un revers à domicile contre l'Irlande (13-22), serait un séisme face à un adversaire qui ne s'est plus imposé à Paris depuis vingt ans : le dernier succès des Calédoniens date du 10 avril 1999 (36-22) ; cette année-là, les Français terminaient bons derniers d'une compétition encore jouée à 5 Nations, mais... disputaient quelques mois plus tard la finale de la Coupe du monde.