Et en plus, le bonus !

Des sourires, enfin ! Trois mois après son dernier succès, décroché contre l’Argentine à Lille lors de la tournée automnale, le XV de France s’est rappelé qu’il savait jouer et gagner en même temps. Cette Ecosse privée de son demi d'ouverture Finn Russell n’était certes pas l’adversaire le plus redoutable, mais les Bleus, en cruel manque de confiance dans ce Tournoi des Six Nations, ne feront pas la fine bouche après une prestation globalement aboutie, samedi à Saint-Denis. D’autant qu’il y a le bonus à la clé (27-10).

Tout n’a pas été parfait, bien sûr, mais il y a cette fois plus de positif à retenir. Ça change. Comme il y a trois semaines face au Pays de Galles, les joueurs de Jacques Brunel sont bien entrés dans leur match et ils n’ont pas complètement sombré ensuite. Après un premier essai refusé (7e), le virevoltant Thomas Ramos a mis sur orbite Damian Penaud et parfaitement suivi pour servir Romain Ntamack (7-0, 12e). Un avantage conservé jusqu’à la pause, après deux pénalités de Thomas Ramos (10-0, 18e) et Greig Laidlaw (10-3, 26e).

A confirmer en Irlande...

Et au retour des vestiaires, les Tricolores sont revenus avec les mêmes intentions. Décalé par Antoine Dupont après un joli coup de pied par-dessus un adversaire de Mathieu Bastareaud pour lui-même, Yoann Huget s’est chargé de faire le break (15-3, 42e). La domination était alors totale même si, et c’est assez compréhensible, les Français ont un peu souffert physiquement. Mais les changements effectués ont fait beaucoup de bien, notamment l’entrée de Grégory Alldritt qui, en force, a alourdi la note (20-3, 75e).

Si les Bleus se sont fait une frayeur en laissant filer Ali Price (20-8, 78e), ils ont fait preuve de caractère et arraché le bonus, au bout de l’effort, grâce à Grégory Alldritt (27-10, 80e+7). De quoi digérer un peu mieux la claque subie à Twickenham, face aux Anglais. "J'étais convaincu qu'on allait faire un grand match, a réagi sur France 2 le capitaine Guilhem Guirado. Beaucoup de personnes ont eu des mots forts, c'est là qu'on voit la vraie valeur des hommes. Je suis content et satisfait." A confirmer dans deux semaines en Irlande. Une autre histoire.